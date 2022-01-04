Чому зростають ціни на житло. Пояснює експертка

Швидке зростання цін на житло в Україні спричинило розмови про створення "бульбашки" на ринку з можливим обвалом його у майбутньому.

Наприклад, в Києві ціна квадратного метра в новобудовах у доларовому еквіваленті зросла на третину. У жовтні 2020 року в середньому метр квадратний коштував 950 доларів, а у жовтні 2021 року вже 1250 доларів. У Львові середня ціна квадратного метра за 2021 рік зросла з 650 доларів до майже 800 доларів, в Одесі — з 750 до 810 доларів. Чому зростають ціни на житло в Україні та як надалі змінюватиметься ситуація в ефірі Українського радіо розповіла співзасновниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

Чому зростають ціни?

Головна причина — це стрімке зростання будівельних матеріалів у ціні. На метал та на дерево ціна виросла вдвічі, на газобетон та бетон — майже на 30%. А також цього року зросла ціна на будівельні роботи.

Чи реальним є падіння ринку нерухомості?

Я не вірю в це, тому що у нас немає іпотеки та кредитування, тому забудовники не можуть будувати більше, ніж вони зможуть добудувати, бо немає кредитів і вони будуть тільки за кошти інвесторів. Крім того, немає іпотеки, тому покупці не можуть купити більше, ніж вони зможуть оплатити. Вони купують рівно стільки і такої якості житло, яке вони можуть собі дозволити. Майже у 40% населення потребують зміни житла або покращення житлових умов, але лише 3,5% можуть купити житло, тобто у нас спроможність покупця дуже низька, тому ситуація кардинально відрізняється від ситуації 2008 року, коли іпотечні кредити на ринку первинної нерухомості складали майже 80% усіх придбаних квартир.

Наскільки реально середньостатистичному українцю заробити на квартиру?

Це важко, але українці все ж таки купують квартири, тому що є офіційна зарплата, є неофіційна, зокрема в Києві набагато краща ситуація, і люди купують житло, накопичуючи гроші. Минулого року запустилася програма доступної іпотеки, і трішки більше тисячі сімей скористалися нею в Києві та Харкові. Це поки дуже маленький відсоток ринку, але ця програма працює. Українці потроху заробляють в ІТ-секторі, де вони отримують хороші офіційні доходи і є основним цільовим ринком для забудовників. Крім того, у регіонах досить непогано показує те, що українці заробляють за кордоном і вкладають в українську нерухомість.

Чи спостерігатиметься тенденція до зростання цін на житло цьогоріч?

Якщо інфляція буде ж такими темпами зростати, яка цьогоріч дуже шалена, то ми ніяк не зможемо стримати зростання ціни на житло.

Які зараз існують програми державного доступного кредитування?

Умови кредитування дуже важкі. Найголовніша умова — це підтверджений офіційний дохід. На жаль, в українців з цим дуже великі проблеми і, можливо, така не досить доступна іпотека буде стимулювати працюючих людей обирати ту роботу, де буде офіційне працевлаштування.

Чи варто довіряти акційним пропозиціям на свята для купівлі житла?

Знижка від знижки відрізняється, тому треба звертати увагу на те, які ціни були до появи цієї знижки, але близько 70% забудовників пропонують розтермінування, і це теж гарний інструмент для тих, хто поступово збирає гроші на квартиру. Тому я б більше орієнтувалася не на знижки, а на розтермінування та умови поступової виплати.

Як відрізняються ціни на заміське житло?

Є різні типи заміського житла за межами столиці та за межами великих міст, починаючи від окремих котеджів, що є достатньо дорогими, до таунхаусів, що є більш доступним форматом, який передбачає зовсім невелику ділянку до трьох соток та просторе житло 80-90 квадратних метрів. Ціна на таунхауси значно нижча, ніж житло з такою ж квадратурою у столиці чи у великому місті, тому я б радила звернути на них увагу. Також якщо ми говоримо про заміське житло, то йдеться також про житлові комплекси невеликої поверховості, які будуються в передмісті з інфраструктурою. Вони за своїми показниками майже нічим не поступаються житловим комплексам у столиці, але мають трішки нижчу ціну.

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