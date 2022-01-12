34-річного водія Kia Optima, який, за попередніми даними слідства, порушив правила дорожнього руху на окружній і зіткнувся з таксі Toyota, у 2021 році притягали до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані та зберігання наркотиків.

Про це на брифінгу 12 січня розповів речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

"Наразі є інформація щодо того, що восени 2021 року на водія Kia Optima були складені патрульними харківськими три протоколи за ст. 130 КУпАП — це керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі ці протоколи знаходяться на розгляді суду", — сказав речник прокурора області Дмитро Чубенко.

"Також у 2021 році було складено адміністративний протокол на водія автомобіля Kia Optima за те, що він зберігав в невеликих кількостях наркотичні засоби", — повідомив речник.

Доповнено 17:40. "Також він мав численну кількість адмінпротоколів за іншими статтями. В тому числі за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування тощо", — пізніше додав Чубенко.

Інформації, чи притягався до відповідальності колись водій Toyota, у Чубенка немає. Він також уточнив, що на ділянці траси, де сталася аварія, не було перешкод або пошкоджень дороги, які б могли змусити водія Kia виїхати на зустрічну смугу.

"Попередньо, скоріше за все, водій Kia не впорався з керуванням або, нехтуючи правилами дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення", — прокоментував Чубенко.

Чи були тверезими обидва водії, мають встановить експерти.

"У водіїв відбиратимуть посмертно зразки крові для встановлення наявності або відсутності алкогольного сп'яніння в момент ДТП", — повідомив речник прокуратури Харківщини.

Інформації, чим займався водій Kia і куди прямував ранком 12 січня, у прокуратурі поки не надали.

Що відомо