В аварії на окружній дорозі Харкова, де вранці 12 січня зіткнулися Kia та таксі Toyota, загинули 31-річний таксист з 29-річною дружиною. Двоє їхніх трирічних дітей перебувають в реанімації лікарні невідкладної допомоги.

Про це на брифінгу 12 січня розповів журналістам засновник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Водій керував орендованим транспортним засобом Toyota Camry. Автомобіль використовував з особистою метою — перевозив свою родину. Рухався, згідно з GPS-трекером, з місця прописки. Перевозив дружину, а також двох трирічних дітей. Рух здійснював окружною дорогою. Згідно з даними GPS-трекера, швидкість нашого автомобіля була 75 км/год", — сказав засновник служби таксі "30-40" Руслан Сайфулін.

За його словами, водій таксі почав працювати у службі "30-40" з грудня 2021 року. В автомобілі на момент ДТП дитячих крісел не було.

"Автомобіль тоді був не на лінії, він використовував транспортний засіб в особистих цілях. Це не заборонено. Після чого він мав приїхати, пройти технічний огляд, медичний огляд і вийти на лінію", — сказав представник служби.

Травмовані діти, дівчинка та хлопчик (за словами Сайфуліна, двійнята), перебувають у стабільно тяжкому стані в реанімації, повідомила речниця Харківської міськради Ольга Мірошніченко з посиланням на лікарню невідкладної допомоги. За її словами, у хлопчика тяжка травма голови, перелом черепа, забиття мозку та перелом стегна. У дівчинки — переломи обох стегон.

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