В ДТП з таксі на окружній Харкова загинули троє людей, травмовані діти

В аварії на окружній дорозі поблизу села Черкаська Лозова загинули троє людей. Ще двоє — малолітні діти — травмовані.

Вранці 12 січня на окружній зіткнулися легковики Kia Optima та Toyota Camry, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини.

У машинах було п'ятеро людей, розповів Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

"Троє дорослих загинули, двоє дітей з травмами середнього ступеня тяжкості відправлені в лікарню швидкої допомоги. Діти — хлопчик та дівчинка, близько трьох років", — сказав директор Центру.

Обставин ДТП у поліції Харківщини поки не прокоментували. На фото з місця події видно, що автомобіль з символікою таксі "30-40" внаслідок зіткнення відкинуло на відбійник. Речник служби таксі "30-40" Михайло Міщенко повідомив Суспільному, що нині не має інформації про аварію та збиратиме дані.

Стан дітей — тяжкий, передала інформацію лікарні представниця пресслужби Харківської міської ради Наталія Біркун: "Зараз триває комплексне обстеження".