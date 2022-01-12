Поліція повідомила деталі аварії з трьома загиблими на харківській окружній

Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota на окружній дорозі загинули обидва водії та пасажирка таксі. Діти з таксі — у тяжкому стані. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.

Легковики зіткнулися о 8:50 на ділянці траси "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Черкаська Лозова, повідомили у Головному управлінні поліції Харківської області.

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"За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля Kia рухався зі сторони Дергачів в напрямку Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем таксі Toyota Camry під керуванням 31-річного чоловіка. Автомобіль таксі прямував йому назустріч по своїй смузі руху", — повідомили у поліції.

"Внаслідок ДТП на місці події загинули обидва водії та пасажирка таксі. До медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені двоє малолітніх пасажирів автомобілю Toyota", — інформує поліція.

Суспільне Харків Рух на ділянці траси ускладнений, працює поліція

Поліція почала розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). За життя дітей борються у лікарні невідкладної допомоги.

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