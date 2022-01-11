Із 1 січня касові апарати стали обов’язковими майже для всіх фізичних осіб-підприємців. Бізнесу дали можливість обирати користуватися або класичними реєстраторами розрахункових операцій, або ж електронними, які дешевші в обслуговуванні. Не використовувати касові апарати у своїй діяльності дозволили лише певним категоріям підприємців. Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі Українського радіо розповів, що чекає на підприємців у 2022 році.

Кому з ФОПів потрібно встановлювати РРО

"Якщо говорити про реєстратори розрахункових операцій (РРО ― ред.), то треба говорити про 40 мільйонів наших співгромадян, про всіх споживачів, які нарешті отримають право на фіскальний чек", — зазначив посадовець.

За його словами, запровадження реєстраторів забезпечить гарантовану державою можливість замінити неякісний товар, задовольнити свої права як споживача, повернути гроші за неякісний товар або відремонтувати його.

"Але ще важливіше: товар, який ти купуєш, є "білим", із нього сплачені податки, які використовуються на заробітні плати вчителів, медиків, на пенсії, на дороги. Тому я дуже чекав набуття чинності цим законом", — пояснив Гетманецев.

На думку нардепа, обов'язкове запровадження касових апаратів дозволить нарешті почали нову еру цивілізованої "білої" економіки в державі, як це раніше зробили інші країни світу.

Про спротив до РРО

Як зазначив Гетманцев, будь-яка новація викликає спротив.

"Він буде завжди, бо перший час це незручно. Але ФОПи врешті-решт зрозуміють, що це робиться насамперед на їхню користь. Адже мати "білий" бізнес це — мета самого ФОПу, якщо він може залучити кредитні кошти, кредитні ресурси, якщо він може навіть продати свій бізнес", — зауважив нардеп.

За його словами, поки що держава загалом не бачить значної частини ФОПів та бізнесу.

"Ми говоримо про обсяги продажів, які здійснюються в абсолютній темряві. Якщо говорити про нову систему, то вона працює класно, абсолютно нормально, у нас був єдиний збій протягом трьох днів одного з операторів програмних РРО ― у зв’язку з масовим підключенням ФОПів", — зазначив Гетманецв.

Депутат додав, що за статистикою, із 1 грудня до системи підключилися вже 100 тисяч ФОПів на єдиному податку не враховуючи 70 тисяч, які до цього часу вже були з РРО.

Про штрафи для ФОПів

Гетманцев розповів, що виступає за зменшення штрафів для підприємців за певних умов.

"Особисто я подав поправку, відповідно до якої пропоную тим ФОПам, які встановлять РРО до 1 лютого, або послабити штрафи ― я пропоную зафіксувати штраф у розмірі 10 відсотків від встановленого за законом ― або взагалі звільнити від штрафів протягом певного періоду", — зазначив нардеп.

Політик сподівається, що його колеги підтримають пропозицію.

"У людей було 2 роки, але дехто повірив шахраям і до останнього не встановлював РРО. Саме тому сьогодні маємо по 10 тисяч реєстрацій РРО на день", — пояснив він.

Чи вдалося побороти "скрутки"

За словами Гетманцева, уряду вдалося викорінити схеми із формування штучного податкового кредиту, що дозволяє мінімізувати зобов’язання з ПДВ, відомі у народі як "скрутки".

"Із грудня минулого року жодної "скрутки" немає. У нас цей процес розвивався досить непоганими темпами. Було збільшення надходжень з ПДВ, але все ж таки цей вид злочинів залишався у державній податковій службі", — розповів нардеп.

За його словами, для цього довелося кілька разів змінити керівництво податкової служби.

"Зараз проводимо досить жорсткі заходи щодо того, аби вичистити від крадіїв та корупціонерів державну податкову службу, і я переконаний, що за місяць-два вона запрацює як нормальна європейська сервісна податкова", — зауважив політик.

Про податкову реформу

Як зазначив Данило Гетманцев, податкова реформа 2022 року містить низку новацій.

"Зміни позитивні. У напрямку наведення ладу в оподаткуванні та встановлення одного закону для всіх ми ухвалили всі необхідні рішення. І подальший розвиток ― реформування державної податкової служби, митниці, аби всі вони запрацювали на державу, а не на кишені деяких службовців", — розповів депутат.

За словами політика, протягом першого півріччя планується зробити велику реформу оподаткування доходів, об’єднавши єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір в один податок і зменшивши ставку оподаткування.

"Це з одного боку. А з другого ― стимулювати декларування населенням за рахунок зменшення податку при купівлі товарів у межах України. Наприклад, путівка на відпочинок в український санаторій, або у тебе на утриманні особа понад 80-річного віку, то ти можеш зменшити свій оподатковуваний дохід, якщо подаєш декларацію", – пояснив він.

Також нардеп анонсував появу опції сімейного декларування та запровадження податку на виведений капітал за польською моделлю.

"Усе інше ми можемо змінювати точково, але нічого глобального не буде", – зауважив Гетманцев.

Щодо цін на продукти, які протягом 2021 року зросли на 30―50 відсотків, Данило Гетманцев зазначив, що 10-відсотковий показник інфляції є абсолютно коректною цифрою.

"Справді, були товари, на які ціна зросла на 60 відсотків. Але ціни на продукти харчування зростають в усьому світі. Аграрії заробляють більше, але ми не можемо змусити нашого аграрія продавати пшеницю за ціною 2020 року, якщо вона у кілька разів вища на зовнішніх ринках", – пояснив політик.

За його словами, загальний тренд на здорожчання продуктів харчування зберігатиметься й надалі.

"Роль держави полягає в тому, щоб забезпечити інтереси незахищених верств населення ― піднімати пенсії, своєчасно виплачувати субсидії, стримувати тарифи. Ми вже на 30 відсотків підняли пенсії, а також виплати чорнобильцям, інвалідам. Це наш пріоритет, в межах якого ми будемо працювати й надалі", – підсумував нардеп.

Що відомо

Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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