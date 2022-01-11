Із 1 січня касові апарати стали обов’язковими майже для всіх фізичних осіб-підприємців. Бізнесу дали можливість обирати користуватися або класичними реєстраторами розрахункових операцій, або ж електронними, які дешевші в обслуговуванні. Не використовувати касові апарати у своїй діяльності дозволили лише певним категоріям підприємців. Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі Українського радіо розповів, що чекає на підприємців у 2022 році.
Кому з ФОПів потрібно встановлювати РРО
"Якщо говорити про реєстратори розрахункових операцій (РРО ― ред.), то треба говорити про 40 мільйонів наших співгромадян, про всіх споживачів, які нарешті отримають право на фіскальний чек", — зазначив посадовець.
За його словами, запровадження реєстраторів забезпечить гарантовану державою можливість замінити неякісний товар, задовольнити свої права як споживача, повернути гроші за неякісний товар або відремонтувати його.
"Але ще важливіше: товар, який ти купуєш, є "білим", із нього сплачені податки, які використовуються на заробітні плати вчителів, медиків, на пенсії, на дороги. Тому я дуже чекав набуття чинності цим законом", — пояснив Гетманецев.
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На думку нардепа, обов'язкове запровадження касових апаратів дозволить нарешті почали нову еру цивілізованої "білої" економіки в державі, як це раніше зробили інші країни світу.
Про спротив до РРО
Як зазначив Гетманцев, будь-яка новація викликає спротив.
"Він буде завжди, бо перший час це незручно. Але ФОПи врешті-решт зрозуміють, що це робиться насамперед на їхню користь. Адже мати "білий" бізнес це — мета самого ФОПу, якщо він може залучити кредитні кошти, кредитні ресурси, якщо він може навіть продати свій бізнес", — зауважив нардеп.
За його словами, поки що держава загалом не бачить значної частини ФОПів та бізнесу.
"Ми говоримо про обсяги продажів, які здійснюються в абсолютній темряві. Якщо говорити про нову систему, то вона працює класно, абсолютно нормально, у нас був єдиний збій протягом трьох днів одного з операторів програмних РРО ― у зв’язку з масовим підключенням ФОПів", — зазначив Гетманецв.
Депутат додав, що за статистикою, із 1 грудня до системи підключилися вже 100 тисяч ФОПів на єдиному податку не враховуючи 70 тисяч, які до цього часу вже були з РРО.
Про штрафи для ФОПів
Гетманцев розповів, що виступає за зменшення штрафів для підприємців за певних умов.
"Особисто я подав поправку, відповідно до якої пропоную тим ФОПам, які встановлять РРО до 1 лютого, або послабити штрафи ― я пропоную зафіксувати штраф у розмірі 10 відсотків від встановленого за законом ― або взагалі звільнити від штрафів протягом певного періоду", — зазначив нардеп.
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Політик сподівається, що його колеги підтримають пропозицію.
"У людей було 2 роки, але дехто повірив шахраям і до останнього не встановлював РРО. Саме тому сьогодні маємо по 10 тисяч реєстрацій РРО на день", — пояснив він.
Чи вдалося побороти "скрутки"
За словами Гетманцева, уряду вдалося викорінити схеми із формування штучного податкового кредиту, що дозволяє мінімізувати зобов’язання з ПДВ, відомі у народі як "скрутки".
"Із грудня минулого року жодної "скрутки" немає. У нас цей процес розвивався досить непоганими темпами. Було збільшення надходжень з ПДВ, але все ж таки цей вид злочинів залишався у державній податковій службі", — розповів нардеп.
За його словами, для цього довелося кілька разів змінити керівництво податкової служби.
"Зараз проводимо досить жорсткі заходи щодо того, аби вичистити від крадіїв та корупціонерів державну податкову службу, і я переконаний, що за місяць-два вона запрацює як нормальна європейська сервісна податкова", — зауважив політик.
Про податкову реформу
Як зазначив Данило Гетманцев, податкова реформа 2022 року містить низку новацій.
"Зміни позитивні. У напрямку наведення ладу в оподаткуванні та встановлення одного закону для всіх ми ухвалили всі необхідні рішення. І подальший розвиток ― реформування державної податкової служби, митниці, аби всі вони запрацювали на державу, а не на кишені деяких службовців", — розповів депутат.
За словами політика, протягом першого півріччя планується зробити велику реформу оподаткування доходів, об’єднавши єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір в один податок і зменшивши ставку оподаткування.
"Це з одного боку. А з другого ― стимулювати декларування населенням за рахунок зменшення податку при купівлі товарів у межах України. Наприклад, путівка на відпочинок в український санаторій, або у тебе на утриманні особа понад 80-річного віку, то ти можеш зменшити свій оподатковуваний дохід, якщо подаєш декларацію", – пояснив він.
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Також нардеп анонсував появу опції сімейного декларування та запровадження податку на виведений капітал за польською моделлю.
"Усе інше ми можемо змінювати точково, але нічого глобального не буде", – зауважив Гетманцев.
Щодо цін на продукти, які протягом 2021 року зросли на 30―50 відсотків, Данило Гетманцев зазначив, що 10-відсотковий показник інфляції є абсолютно коректною цифрою.
"Справді, були товари, на які ціна зросла на 60 відсотків. Але ціни на продукти харчування зростають в усьому світі. Аграрії заробляють більше, але ми не можемо змусити нашого аграрія продавати пшеницю за ціною 2020 року, якщо вона у кілька разів вища на зовнішніх ринках", – пояснив політик.
За його словами, загальний тренд на здорожчання продуктів харчування зберігатиметься й надалі.
"Роль держави полягає в тому, щоб забезпечити інтереси незахищених верств населення ― піднімати пенсії, своєчасно виплачувати субсидії, стримувати тарифи. Ми вже на 30 відсотків підняли пенсії, а також виплати чорнобильцям, інвалідам. Це наш пріоритет, в межах якого ми будемо працювати й надалі", – підсумував нардеп.
Що відомо
- Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
- Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.
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