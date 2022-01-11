Бойовики досі не надали гарантій тиші для проведення ремонтних робіт на водогоні "Горлівка – Торецьк", де наприкінці грудня стався порив. Про це Суспільному повідомив керівник Торецької військово-цивільної адміністрації Василь Чинчик.

Жителям Торецька воду щодня підвозять автоцистернами.

Суспільне Донбас Набрані відра та пляшки люди відвозять додому тачками та машинами

У котельні на вулиці Римського-Корсакова з 5-го січня працює пункт роздачі води.

Суспільне Донбас Пункт роздачі води

За словами майстра дільниці № 4 "Торецьктепломережа" Дмитра, — з бочки, місткістю 5 тонн, люди набирають воду через шланг.

"Нам цю ємність заповнила ДСНС. Як раз набрали п'ять кубів, так вони й стоять", — розповів Дмитро.

Суспільне Донбас Воду можна набирати через шланг

У центральних районах міста воду прокачують — дають за графіком, раз в декілька днів. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що вода йде вночі.

"Підставляю каструльки й сиджу до 4-ї ранку. Сиджу, щоб набрати чистої води. Старі відра зливаю і нові набираю. Повільно-повільно йде вода, дуже слабкий тиск", — каже місцева жителька Ніна.

За словами керівника Торецької військово-цивільної адміністрації Василя Чинчика, бойовики не надають гарантій тиші для проведення ремонтних робіт на водогоні.

"З непідконтрольної території режиму "тиші" не отримали ще, — каже Чинчик.

Що відомо

Без центрального водопостачання понад 30 тисяч людей залишаються з 26-го грудня.

Щоб обстежити водогін у "сірій зоні" та знайти порив для працівників компанії "Вода Донбасу" необхідні гарантії безпеки від бойовиків.

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