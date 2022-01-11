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Не надають гарантій тиші для ремонту водоводу. На Донеччині понад 30 тисяч людей без водопостачання
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Не надають гарантій тиші для ремонту водоводу. На Донеччині понад 30 тисяч людей без водопостачання

Олег Ломакін Анастасія Галасюк
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Не надають гарантій тиші для ремонту водоводу. На Донеччині понад 30 тисяч людей без водопостачання Житель Торецька набирає воду з автоцистерни, фото: Суспільне Донбас

Бойовики досі не надали гарантій тиші для проведення ремонтних робіт на водогоні "Горлівка – Торецьк", де наприкінці грудня стався порив. Про це Суспільному повідомив керівник Торецької військово-цивільної адміністрації Василь Чинчик.

Жителям Торецька воду щодня підвозять автоцистернами.

Не надають гарантій тиші для ремонту водоводу. На Донеччині понад 30 тисяч людей без водопостачанняСуспільне Донбас

Набрані відра та пляшки люди відвозять додому тачками та машинами

У котельні на вулиці Римського-Корсакова з 5-го січня працює пункт роздачі води.

Не надають гарантій тиші для ремонту водоводу. На Донеччині понад 30 тисяч людей без водопостачанняСуспільне Донбас

Пункт роздачі води

За словами майстра дільниці № 4 "Торецьктепломережа" Дмитра, — з бочки, місткістю 5 тонн, люди набирають воду через шланг.

"Нам цю ємність заповнила ДСНС. Як раз набрали п'ять кубів, так вони й стоять", — розповів Дмитро.

Не надають гарантій тиші для ремонту водоводу. На Донеччині понад 30 тисяч людей без водопостачанняСуспільне Донбас

Воду можна набирати через шланг

У центральних районах міста воду прокачують — дають за графіком, раз в декілька днів. Місцеві жителі розповіли Суспільному, що вода йде вночі.

"Підставляю каструльки й сиджу до 4-ї ранку. Сиджу, щоб набрати чистої води. Старі відра зливаю і нові набираю. Повільно-повільно йде вода, дуже слабкий тиск", — каже місцева жителька Ніна.

За словами керівника Торецької військово-цивільної адміністрації Василя Чинчика, бойовики не надають гарантій тиші для проведення ремонтних робіт на водогоні.

"З непідконтрольної території режиму "тиші" не отримали ще, — каже Чинчик.

Що відомо

  • Без центрального водопостачання понад 30 тисяч людей залишаються з 26-го грудня.
  • Щоб обстежити водогін у "сірій зоні" та знайти порив для працівників компанії "Вода Донбасу" необхідні гарантії безпеки від бойовиків.

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