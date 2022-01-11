Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 1100 вінничан, тисяча з яких медпрацівники. Про це розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації області Тетяна Бондаренко. Щеплення проводять вакцинами "Moderna" або "Pfizer".

Міністерство здоров’я України дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

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Бустерну дозу вводять, аби посилити ефективність вакцини проти covid-19, яка з часом знижується. Отримати її можна, якщо після завершення повного курсу вакцинації (тобто двох доз) минуло пів року.

Додаткову ж дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби, дві дози вакцини не можуть дати належного захисту. Це роз’яснення від МОЗ.

"Після другої дози вакцинації медичні працівники, в яких пройшло пів року з моменту вакцинації, можуть вакцинуватися. Третю дозу рекомендовано проводити вакцинами "Moderna" або "Pfizer", – каже головна медична сестра Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення Галина Потапенко.

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На Вінниччині щеплювати бустерною і додатковою дозами почали наприкінці грудня 2021, каже заступниця директорки профільного департаменту охорони здоров’я та реабілітації Тетяна Бондаренко.

Додаткову ж дозу за словами Бондаренко, в області отримали 92 людини. Щепитися нею можна по запису та за рекомендацією лікаря, через 28 днів після другої дози вакцини, розповідає лікарка-терапевтка Іванна Дубінець.

"Це доза, яка вводиться людям з важкими хворобами, яким дві дози не дали належного захисту і третя доза їм цей захист покращить", – говорить Іванна Дубінець.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат. Він діятиме 270 діб від дати введення вакцини. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня.

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Ельвіра Овсяновська працює лікарем-кардіологом більше 15 років. Каже, першу дозу вакцини отримала в червні, другу в липні. Аби підсилити імунітет, через пів року вирішила зробити ще й бустерну дозу вакцини проти коронавірусу.

"Я робила дві дози Pfizer, третю дозу також Pfizer. Вважаю, що в першу чергу треба захистити себе від ускладнень, важкого перебігу коронавірусу", – каже Ельвіра Овсяновська.

Торік перехворіла коронавірусом вінничанка Леся Чайковська. Жінці 35 років, працює медсестрою у обласному диспансері радіаційного захисту населення. Першою дозою "AstraZeneca" розповідає вакцинувалась у березні. За місяць зробила повторне щеплення. Тепер робить бустерну дозу, каже це єдиний спосіб подолати пандемію і вберегти себе.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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