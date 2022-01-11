Міністерство охорони здоров'я дозволило усім охочим повнолітнім українцям щепитися бустерною дозою вакцини від COVID-19. Дослідження ефективності бустерного щеплення вакцини від Pfizer-BioNTech показало 95% ефективність, хоча вчені допускають, що людина все одно може захворіти, однак перебіг буде легшим. Суспільне поспілкувалося з людьми, які вже в перші дні після дозволу МОЗ отримали третю дозу вакцини.

"Я вирішила зробити третю дозу ще давно. Я маю дві дози CoronaVac. Я зробила щеплення, як тільки в мене з’явилася можливість – одразу зробила. Тоді на той момент в червні, мені була доступна тільки CoronaVac. Як тільки почалися розмови в грудні (ред. про бустерну дозу) я відразу вирішила, що буду робити бустерну дозу, тому що за ці два роки пандемії не хворіла. Я не хочу хворіти. Тому що бачила, як чимало близьких хворіли. І, навіть, дехто вмер. Я не хочу випробовувати, як мій організм буде на це реагувати. Тому після CoronaVac я одразу вирішила, що я буду робити бустерну дозу", — розповіла Ірина Лопатіна. Вона вакцинувалася двічі препаратом CoronaVac, а бустерне щеплення зробила вакциною Pfizer.

Ірина Лопатіна розповідає, що про вакцинацію дізналася під час відпочинку у ТРЦ та одразу вирішила записатися в чергу на бустерну дозу. В тому ж ТРЦ був масовий пункт вакцинації та наявні вакцини, тож на бустер навіть не довелося чекати.

"В цьому ТРЦ, де я перебувала в кафе, там був масовий пункт вакцинації. Я піднялася туди, щоб мені працівники, медсестри допомогли зареєструватися на вихідні на цю бустерну зону. Коли я зайшла це був кінець їхнього прийому. Святвечір, нікого немає. В них залишалося кілька доз Pfizer. Коли я сказала, що хочу на вихідні зареєструватися. Мені сказали: "Якщо ви дуже хочете ми можемо вам і зараз зробити". Я сказала “окей”. І за 5 хвилин після того, як я заповнила лист згоди, я отримала дозу", – розповідає Ірина Лопатіна.

Ірина каже, що в неї практично не було реакції на вакцину: не було температури, лише наступного дня трохи боліла рука.

Артем Скрипник вакцинувався двічі AstraZeneca сім місяців тому. Бустерну дозу отримав 8 січня – вакциною Pfizer. Він розповідає, що також прийняв рішення про вакцинацію, коли побачив допис міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook. Реєструвався на бустерну дозу через онлайн-систему надання медичних послуг "Helsi":

"Я зайшов у “Helsi”. Подивився, які доступні заклади роблять вакцинацію бустерною дозою. Подивився, які заклади мають Pfizer. Знайшов найближчу лікарню в “Helsi”, яка територіально мені підходить. Договору з терапевтом або сімейним лікарем для цього не потрібно. Тобто, можна фактично у будь-який медичний заклад, який надає цю послугу звернутися та отримати бустерну дозу", – каже Артем.

Він розповідає, що самопочуття після третьої дози в нього також було нормальним. Протягом одного дня після щеплення почувався трохи незвично, але наступного дня все пройшло.

"Трішечки місце, де було введення просто відчував це місце..не боліло, а відчував це місце. Сказати, що мене "штормило" – ні, не "штормило". Нічого такого не було", – каже він.

Що відомо

За добу 10 січня в Україні виявили 5 429 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168). Летальних випадків – 219. Протягом доби 96 385 людей були вакциновані проти COVID-19.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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