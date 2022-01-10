На Рівненщині за добу підтвердили 31 COVID-випадок. Померли троє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 9 січня, лабораторно підтвердили 31 новий випадок інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 10 січня. Від ускладнень померли троє хворих.

Протягом доби зробили 228 ПЛР досліджень, а також 38 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 12 до 84 років:

Рівненський район – 29 (м. Рівне – 21);

– 29 (м. Рівне – 21); Сарненський район – 2 (м. Сарни – 0).

За добу одужали три людини. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 715 людей (3 514 786 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 297 смертей від ускладнень хвороби (97 325 – в Україні). За минулу добу померли: 74-річна жителька с. Городок, 83- та 84-річні жительки м. Рівне. У січні від ускладнень померли 27 людей.

Станом на 10 січня, за офіційними даними, в області є 1 362 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 22,2%, днем раніше вона становила 20,1%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31.

В Україні за добу підтвердили 1 969 нових випадків COVID-19, 86 людей померли.

За даними РНБО, станом на 9 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 375 219 людей, це 32,8% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 375 924 людини, це 32,86%.

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