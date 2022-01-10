За добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Летальних випадків – 86. Впродовж доби 20 376 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 людини;

летальних випадків – 86;

одужало – 3 517 хворих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,7 млн людей;

одужало – понад 3,5 млн хворих;

летальних випадків – 97 325;

проведено ПЛР-тестувань – майже 17 млн.

Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу прищепили майже 15 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом провели майже 29 млн щеплень.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на 10 січня:

у Польщі виявили понад 4,2 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 99 тисяч людей, одужали — понад 3,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,6 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 316 тисяч людей , видужали — понад 9,6 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили понад 1,8 млн випадків COVID-19 ( 29 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 708 тисячі випадків COVID-19 ( 57 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,7 тисяч людей, видужали — понад 701 тисяча хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

Станом на ранок 9 січня Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичних працівників.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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