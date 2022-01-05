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Українські COVID-сертифікати визнаються вже в 60 державах — МОЗ
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Українські COVID-сертифікати визнаються вже в 60 державах — МОЗ

Олег Павлюк
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Українські COVID-сертифікати визнаються вже в 60 державах — МОЗ УНІАН

COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, станом на 5 січня визнається у 60 державах світу. Про це повідомляє прессслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Це стало можливим завдяки тому, що Україна є членом Довірчої мережі е-здоров’я ЄС, учасники якої взаємно визнають COVID-сертифікати одна одної. До складу цієї мережі входять 27 країн-членів ЄС і 33 країни за межами Союзу.

"Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Повний перелік країн-членів Довірчої мережі е-здоров’я ЄС доступний за посиланням (якщо не відображається перелік, шукайте пункт Mutual recognition of COVID certificates by the EU and third (non-EU) countries і знайдіть там випадний список).

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