Українські COVID-сертифікати визнаються вже в 60 державах — МОЗ

COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, станом на 5 січня визнається у 60 державах світу. Про це повідомляє прессслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Це стало можливим завдяки тому, що Україна є членом Довірчої мережі е-здоров’я ЄС, учасники якої взаємно визнають COVID-сертифікати одна одної. До складу цієї мережі входять 27 країн-членів ЄС і 33 країни за межами Союзу.
"Вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
Повний перелік країн-членів Довірчої мережі е-здоров’я ЄС доступний за посиланням (якщо не відображається перелік, шукайте пункт Mutual recognition of COVID certificates by the EU and third (non-EU) countries і знайдіть там випадний список).
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Що відомо
- З 1 лютого в Європейському Союзі термін дії COVID-сертифікатів буде скорочений із 12 до 9 місяців(тобто 270 днів). Причиною такого кроку ЄС назвала нові наукові дані, згідно з якими бустерні дози вакцини проти COVID-19 рекомендуються через шість місяців після курсу вакцинації.
- Крім того, ЄС оновив правила відображення бустерних доз у COVID-сертифікаті. Якщо людина отримала два щеплення, а потім третє бустерне, у сертифікаті буде зроблена помітка 3/3. Якщо ж людині вводили однодозну вакцину або одну дозу дводозної вакцини, буде помітка 2/1.
- З 20 грудня 2021 року портал "Дія" дозволяє генерувати ще три типи COVID-сертифікатів — про одужання, на підставі ПЛР-тесту і для дітей віком від 12 років.
- В останні дні січня користувачі додатку "Дія" зможуть згенерувати COVID-сертифікат після третього (бустерного) щеплення проти коронавірусу. Він формується так само, як і решта документів — за запитом громадянина, та діятиме 9 місяців.
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