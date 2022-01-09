До Києва із Казахстану прибув літак із 33-ма українцями

Ввечері 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув рейсовий літак із 33-ма українцями.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Один із пасажирів на ім'я Саржан розповів, що він прибув до аеропорту Нур-Суртана з Караганди (місто розташоване за 200 км від Нур-Султана, — ред.), і летить на навчання до Європи. У Києві у нього пересадка. Каже, що придбав квиток на літак завчасно і його рейс не переносили.

Нікіта Галка / Суспільне

"Ми добирались автомобілем. Нас було четверо в машині. На блокпосту нас перевірили та записали наші дані", — розповів пасажир.

За його словами, наразі в Караганді все спокійно, а більшість активних дій відбувалась у великих містах. Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють.

"Якщо вважають, що людина "підозріла", то перевіряють її особисті дані. Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель", — розповів Саржан.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наразі відомство працює над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати, через скасування рейсів на тлі масових протестів у Казахстані. За його даними, наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.

Раніше в МЗС повідомили, що українське посольство надає консульську допомогу українцям, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан. Найбільша кількість громадян застрягла в місті Алмати — 116. Очільник МЗС доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи евакуації українців із Казахстану у разі істотних затримок авіарейсів.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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