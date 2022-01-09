У Казахстані затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

Дані МВС оприлюднило видання Tengrinews.kz.

За даними відомства, за фактами хуліганства, вбивств, розбійних нападів та крадіжок розпочато 125 досудових розслідувань. При охороні громадського порядку загинули 16 та отримали поранення понад 1300 співробітників поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Міністерства оборони, а також спеціальних органів.

Крім того, голова МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв заявив, що "злочинці перевдягалися у форму поліцейських та військовослужбовців, щоб підірвати авторитет влади". Він також повідомив, що правоохоронці затримали близько 300 людей, які намагалися залишити Казахстан на авто та пішки. У них вилучили зброю та викрадені цінності.

Говорячи про ситуацію в регіонах, Тургумбаєв поінформував, що, зокрема, в Алмати під час заворушень пограбували сім магазинів зброї. Також близько 800 осіб захопили міжнародний аеропорт, використовували радіостанції для координації дій, а близько 20 тисяч людей захопили будівлю акімату в місті.

"Терористи захоплювали громадський транспорт, комунальну техніку, на якій таранили наряди сил правопорядку, кидали у працівників саморобні запальні суміші, стріляли з вогнепальної зброї", — розповів міністр.

Також, за його інформацією, зафіксовано численні напади на департаменти поліції Алматинської, Жамбилської, Кизилордінської областей та Шимкента, а в Алмати — на департамент поліції та три його районні підрозділи. Тургумбаєв зазначив, що протестувальники здійснили спроби нападу на військові частини та блокпости Міністерства оборони, щоб заволодіти зброєю та бойовою технікою. За даними МВС, під час заворушень було пошкоджено та знищено понад 400 автомобілів, у тому числі 346 органів внутрішніх справ, мародери пограбували понад 100 великих об'єктів торгівлі та банків.

"Продовжується проведення контртерористичної операції щодо відновлення законності та правопорядку в країні. На сьогодні у всіх регіонах країни ситуація стабілізована", — сказав глава МВС Казахстану.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу