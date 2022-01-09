Президент Казахстану змінив склад Комітету нацбезпеки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив з посад двох заступників голови Комітету національної безпеки (КНБ) Даулета Єргожина та Марата Осіпова.

Відповідні укази оприлюднені на сайті лідера країни.

Причини їх звільнення у документах не вказані. Новими заступниками очільника Комітету Токаєв призначив Бакитбека Косжанова та Аскара Амерханова.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт звільнив Каріма Масімова з посади голови КНБ на тлі масових протестів в країні. Замість нього був призначений Єрмек Сагімбаєв. А 8 січня Комітет нацбезпеки Казахстану повідомив про затримання Масімова за підозрою у державній зраді.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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