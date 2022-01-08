У Казахстані посадили у СІЗО ексголову Комітету нацбезпеки. У чому причина

У Казахстані затримали колишнього прем'єра та ексголову Комітету національної безпеки країни Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє сайт КНБ Республіки Казахстан.

За даними відомства, Масімова та інших осіб затримали 6 січня та доправили в ізолятор тимчасового утримання.

"6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан", — йдеться в повідомленні.

Іншу інформацію в КНБ поки не розголошують.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив Масімова з посади голови КНБ 5 січня на тлі масових протестів в країні. Замість нього був призначений Єрмек Сагімбаєв.

Масімов — колишній прем'єр-міністр Казахстану. Він очолював уряд двічі — з 2007 до 2012 року і з 2014 до 2016 року. У проміжок між двома термінами він обіймав посаду керівника адміністрації президента. У вересні 2016 року Масімова призначили головою Комітету нацбезпеки країни.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

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