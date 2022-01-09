Заплановані на 10 січня переговори Росії та США ймовірно розпочнуться вже увечері 9-го. Російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим вже прибула до Женеви, щоб провести попередні зустрічі. Сполучені Штати на перемовинах представлятиме заступниця держсекретаря Венді Шерман. Деталі своєї позиції щодо “гарантій безпеки”, яких Кремль вимагає від НАТО, Білий дім також оприлюднив заздалегідь.

Уперше Володимир Путін та Джо Байден зустрілись у червні 2021 року. У грудні двічі говорили телефоном через дані про скупчення військ на кордонах з Україною. Кремль висунув вимоги про "гарантії безпеки" до НАТО: не розширювати альянс на Східні території, у тому числі й Україну, а також відмовитись вести будь-яку військову діяльність у цих країнах.

"Ситуація для Росії безнадійна, але все ж таки щось Путін зможе виторгувати. Наприклад, послаблення санкцій проти певних осіб або корпорацій та компаній, в обмін на обіцянку не збільшувати ескалацію з Україною", – вважає Олександр Дем’янчук, доцент кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

У Вашингтоні вже підтвердили, що ладні обговорити з Кремлем аспекти безпекової політики, але військову присутність у Східній Європі у не скорочуватимуть. Директор центру міжнародних відносин Володимир Дубовик не виключає, що Москва саме цього і домагається: "Спеціально такі висунули пропозиції, тому що, знали, що вони не будуть прийняті в повному обсязі та через це буде можливість у Москви сказати “ну бачите, нас не почули, тому ми будемо робити відповідні, як вони кажуть, військово технічні дії", — каже Дубовик.

У разі прямого вторгнення РФ в Україну американці разом з партнерами обіцяють "потужніші економічні санкції". Путін погрожує у відповідь повним розривом відносин. Водночас якщо навіть якісь жорсткі санкції будуть застосовані до Росії, то не до кінця зрозуміло, чи будуть вони якось стримувати Росію, вважає Дубовик: "Вони (Росія – ред.) прорахували, щоб санкції не стали важкими для російської економіки, накопичували певний ресурс фінансовий на такий випадок. Тому складно сказати, чи дійсно у Москві побоюються санкцій, чи вони скажуть: "Маячня, ми не боїмося і якщо захочемо діяти, то ми не будемо звертати уваги на ці санкції".

Суттєвих рішень від зустрічі, запланованої у Женеві 10-го січня, не варто очікувати: "Навряд чи Байден піде на поступки, навряд чи Путін піде на поступки, тобто статус-кво має зберегтися", — додає Дем’янчук.

Також 10 січня у Брюсселі засідатиме комісія Україна-НАТО, а 12 — Рада НАТО-Росія.

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