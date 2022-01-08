Спортсменка з Миколаєва увійшла до вісімки найкращих шпажисток Кубку світу

Найкращий результат у збірній України на Кубку світу серед юніорів з фехтування на шаблях продемонструвала Олександра Бондар з Миколаєва. Змагання відбулись у Будапешті.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила прессекретарка Національної федерації фехтування України Анна Савчик.

Як розповіла Анна Савчик, 8 січня в угорській столиці завершився юніорський Кубок світу з фехтування на шаблях: 18-річна миколаївська спортсменка посіла восьме місце.

"Бондар, попри не надто вдалий початок змагань (дві перемоги у п’яти боях в групі), зуміла віднайти своє фехтування в олімпійці, де впевнено здолала перших трьох суперниць Аніту Горняк з Німеччини (15:8), француженку Матільде Муру (15:9), росіянку Аліну Корольову (15:8) та увійшла до ТОП 16. В 1/8 підопічна Артема Скорохода змусила господарку доріжки Джанетт Ковач (15:5) скласти зброю", — сказала Анна Савчик.

За словами Анни Савчик, Олександрі не вдалося впоратися лише з Амалією Еме з Франції, бронзовою медалісткою грудневого етапу Кубка світу серед юніорів у Сосновці. У загальному рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE) Олександра піднялась на 32-гу сходинку.

Що відомо

На Кубку світу з фехтування на шаблях у Будапешті призові місця поділили так:

Серед жінок:

I місце — Шугар Катінка Баттай (Угорщина); II місце — Луца Сюч (Угорщина); III місце — Амалія Еме (Франція); III місце — Феліс Хербог (Німеччина).

Серед чоловіків:

I місце — Колін Хіткок (Німеччина); II місце — Сантьяго Мадрігаль (Іспанія); III місце — Шимон Хричук (Польща); III місце — Мірко Петруц (Угорщина).

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