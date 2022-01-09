Казахстан передав стратегічні об’єкти "під охорону" ОДКБ та виставив блокпости

Влада Казахстану вирішила виставити блокпости та передати низку стратегічних об'єктів країни "під охорону" держав-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомила пресслужба президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва за результатами засідання оперативного штабу.

"Виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів", — поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що представники правоохоронних органів та Збройних сил Казахстану доповіли Токаєву про заходи, які вживаються для відновлення порядку та законності в країні. Повідомляється, що силовики продовжують"зачистку" населених пунктів, а також розшукують та затримують "терористів", збирають доказову базу та проводять відповідні експертизи.

Лідер Казахстану доручив створити урядову комісію з питань ліквідації наслідків заворушень та розпорядився оперативно розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних та комунальних об'єктів в Алмати та інших регіонах.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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