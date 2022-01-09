У Казахстані затримали киргизького музиканта за участь у протестах

У Казахстані затримали музиканта та виконавчого директора фестивалю "Джаз Бішкев Весна" з Киргизстану Вікрама Рузахунова. Раніше він "зізнався" ЗМІ, що начебто брав участь у протестах в Казахстані за гроші.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Киргизстану.

За даними відомства, раніше казахські ЗМІ розповсюдили відео, на якому затриманий підтверджує, що він прилетів з Киргизстану для участі в мітингу. За словами музиканта, "невідомі люди" запропонували йому за участь у протестах 90 тисяч тенге.

"Сплатили переліт, розмістили. Разом з ним були люди з Узбекистану та Таджикистану» — повідомляв телеканал Qazaqstan.

Родичі ж Рузахунова розповіли, що він часто гастролював до Алмати, а напередодні Нового року його запросили туди для проведення концертних програм. За їх словами, квиток до Алмати він придбав ще 16 грудня 2021 року і ввечері 2 січня вилетів до Казахстану. В аеропорт чоловіка супроводжувала його мати. У МВС Киргизстану заявили, що наразі з'ясовують всі обставини затримання музиканта.

МВС Киргизстану

"Також повідомляємо, що всі громадяни, які виїжджають і заїжджають, в нашу країну повністю контролюється правоохоронними органами Киргизької Республіки", — додали у міністерстві.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

За даними МВС Казахстану, станом на 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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