За добу на коронавірус захворіли понад 400 жителів Києва

У Києві станом на 9 січня підтвердили 437 нових випадків захворюваності на коронавірус, померли 10 людей.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

265 жінок віком від 18 до 94 років;

156 чоловіків віком від 18 до 87 року;

дев'ять дівчаток від трьох до 16 років і семеро хлопчиків від 11 місяців до 15 років.

За даними Кличка, також за добу 8 січня ушпиталили 26 хворих на коронавірус та 42 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 330 жителів Києва, померли 10 людей, серед яких чотири жінки від 73 до 86 років та шість чоловіків від 62 до 85 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (95), Дарницькому (85) та в Оболонському (66) районах столиці.

Всього з початку пандемії у Києві зафіксували 338 234 випадків COVID-19, померли 8297 людей, одужали 318 162 пацієнтів.

Що відомо

У Києві станом на 8 січня підтвердили 291 новий випадок захворюваності на коронавірус, одужали 193 пацієнти.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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