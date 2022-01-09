За добу на коронавірус захворіли понад 400 жителів Києва

У Києві станом на 9 січня підтвердили 437 нових випадків захворюваності на коронавірус, померли 10 людей.
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, за минулу добу захворіли:
- 265 жінок віком від 18 до 94 років;
- 156 чоловіків віком від 18 до 87 року;
- дев'ять дівчаток від трьох до 16 років і семеро хлопчиків від 11 місяців до 15 років.
За даними Кличка, також за добу 8 січня ушпиталили 26 хворих на коронавірус та 42 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 330 жителів Києва, померли 10 людей, серед яких чотири жінки від 73 до 86 років та шість чоловіків від 62 до 85 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (95), Дарницькому (85) та в Оболонському (66) районах столиці.
Всього з початку пандемії у Києві зафіксували 338 234 випадків COVID-19, померли 8297 людей, одужали 318 162 пацієнтів.
Що відомо
- У Києві станом на 8 січня підтвердили 291 новий випадок захворюваності на коронавірус, одужали 193 пацієнти.
- За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
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