За добу COVID-19 діагностували майже у 300 жителів Києва

У Києві станом на 8 січня підтвердили 291 новий випадок захворюваності на коронавірус, одужали 193 пацієнти.
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, за добу захворіли:
- 173 жінки віком від 18 до 92 років;
- 110 чоловіків віком від 18 до 85 року;
- чотири дівчинки від двох до 16 років і четверо хлопчики від трьох місяців до 16 років.
За даними Кличка, за добу ушпиталили 20 хворих на коронавірус та 57 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали хворобу 193 пацієнти, померли 10 людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (94), Дарницькому (35) та в Дніпровському (32) районах.
Всього з початку пандемії у столиці підтвердили 337 797 випадків захворювання на коронавірус, померли 8287 людей, одужали 317 832 киян.
Що відомо
- У Києві станом на 7 січня підтвердили 904 нових випадки захворюваності на коронавірус, одужали 755 пацієнтів.
- За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
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