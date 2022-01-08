За добу COVID-19 діагностували майже у 300 жителів Києва

У Києві станом на 8 січня підтвердили 291 новий випадок захворюваності на коронавірус, одужали 193 пацієнти.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за добу захворіли:

173 жінки віком від 18 до 92 років;

110 чоловіків віком від 18 до 85 року;

чотири дівчинки від двох до 16 років і четверо хлопчики від трьох місяців до 16 років.

За даними Кличка, за добу ушпиталили 20 хворих на коронавірус та 57 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали хворобу 193 пацієнти, померли 10 людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (94), Дарницькому (35) та в Дніпровському (32) районах.

Всього з початку пандемії у столиці підтвердили 337 797 випадків захворювання на коронавірус, померли 8287 людей, одужали 317 832 киян.

Що відомо

У Києві станом на 7 січня підтвердили 904 нових випадки захворюваності на коронавірус, одужали 755 пацієнтів.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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