Харчування школярів на Миколаївщині: проблеми оновлення меню

У навчальних закладах Миколаївщини та України загалом з першого січня 2022 року запроваджують оновлене харчування. Нове меню характеризується збільшенням овочів, бобових, молочних продуктів, зменшенням споживання цукру, солі та хліба. Серед проблем запровадження нового меню залишаються низька вартість харчування та закупівля продуктів.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Лариса Бурденко.

Вартість харчування

За словами Лариси Бурденко, під час реформи необхідно визначитися з новою ціною на харчування.

"Треба підіймати вартість харчування, тому що виконати всі нормативи неможливо, якщо ціна харчування в школі становитиме 14-15 гривень. Тому сьогодні виклики стоять саме перед органами місцевого самоврядування про те, щоб підійти об’єктивно до цього та визначитися з ціною на харчування", — каже Лариса Бурденко.

Зі слів фахівчині, заклад освіти має визначити, хто платитиме за харчування дітей: фінансують частково або повністю органи місцевого самоврядування чи коштом батьків.

"Зараз йде співпраця у цьому напрямку, ми консультуємо та надаємо роз’яснення. Я думаю, що з початку нового навчального року у нас буде запроваджене не тільки одноразове харчування, а все ж таки нашим освітянам та їх балансоутримувачам буде запроваджено дво- й триразове харчування у наших закладах освіти", — розповідає Лариса Бурденко.

Закупівля продуктів

Реформа харчування передбачає деякі нюанси щодо закупівлі продуктів.

"Ще два роки тому (у 2020 – ред.) ми проводили навчання, ми писали листи до органів місцевого самоврядування про те, що при укладанні тендерних вимог впишіть основні вимоги до постачальника харчових продуктів. Що ми робимо, якщо продукція прийшла погана? Відповідно до всіх норм та документів, відповідальна особа не має права прийняти цю продукцію для харчування дітей. Постачальник продуктів має замінити цю продукцію на якісну", — каже Лариса Бурденко.

Лариса Бурденко розповіла, що одним із документів, за яким заклад освіти має право висувати вимоги до постачальника, це довідка про здійснення контролю державного нагляду та контролю Держпродспоживслужби.

Меню для школярів

Нове меню обмежуватиме кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, соків. Зменшили споживання хліба і картоплі, збільшили споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових. До харчування не включили ковбасні вироби та консерви тощо.

Галицинівська територіальна громада Миколаївської області спробувала введення нових норм харчування.

"Ми вже спробували оновити харчування. У тестовому режимі працювали над цим: щось нашим дітям сподобалося, щось - не дуже, десь змінювалися спеції, десь складники якісь. Над цим працювали, але це важко, коли над цим працює не дієтична сестра, а простий кухар, який ще має наготувати їжу для 400 учнів", — говорить начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської сільської ради Олена Кравець.

Щоденний контроль за харчуванням, за словами фахівчині Держпродспоживслужби Лариси Бурденко, покладений на керівництво закладу освіти.

Що відомо

Уряд підтримав рішення з одноденним доопрацюванням рішення щодо зміни організації харчування дітей у школах, дитячих садочках та дитячих таборах відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У навчальних закладах мають запровадити нове меню, в рамках реалізації реформи дитячого харчування. До цього часу діє меню, визначене нормативними документами від 1956 року.

Нові норми харчування школярів затвердив Кабінет міністрів з 1 вересня 2021 року. Усі школи стовідсотково мають перейти на нове меню з 1 січня 2022 року.

Оновлене шкільне меню є у вільному доступі – це "Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах". Рецептурний довідник розроблений Євгеном Клопотенком. Збірник рецептур вміщує понад 100 рецептів.

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