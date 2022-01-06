Пенсійні виплати. На які перерахунки очікувати миколаївцям у 2022 році

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму у 2022 році відбудуться перерахунки пенсій для людей, які втратили працездатність, а також для пенсіонерів, які досягли 60-річного, 65-річного та 70-річного віку.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич.

За словами Ольги Ярошевич, у 2022 році з 1 липня та з 1 грудня відбудуться два перерахунки для людей, які втратили працездатність.

Також у 2022 році перерахують пенсії людям 65-річного та 70-річного віку.

"З 1 жовтня буде проведений перерахунок 65-річним особам, які мають необхідний страховий стаж: 30 років для жінок та 35 для чоловіків. З жовтня у нас з'являються особи, які досягли 70 років. Особливістю є наявність необхідного страхового стажу. У кого він менший за 30 і 35 років — додавати будуть пропорційно", — розказала Ольга Ярошевич.

Як розповіла Ольга Ярошевич, жінки, які досягають у 2022 році 60-річного віку, отримують підвищення пенсії.

"Всі жінки, які народилися з 1 січня 1962 по 31 грудня 1962 року та набули право на пенсію за віком у 2022 році — буде підвищення на 9 відсотків від основного розміру пенсії", — сказала Ольга Ярошевич.

Станом на 1 січня 2022 року органами пенсійного фонду вже проведено перерахунки пенсій двом категоріям.

"Це пенсії членам сімей у разі втрати годувальника — які загинули в період антитерористичної операції або померли внаслідок захворювання. У Миколаївській області понад 100 людей. Друга категорія — чорнобильці з-поміж ліквідаторів", — сказала Ольга Ярошевич.

Що відомо

Станом на 1 січня 2022 року в Миколаївській області на обліку органів пенсійного фонду перебуває майже 295 тисяч отримувачів пенсій.

У Миколаївській області середній розмір пенсій за рік виріс на 460 гривень. На 1 січня 2022 року виплати в середньому склали — 3 736 грн, у 2021 році це було — 3 276 грн.

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