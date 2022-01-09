Уповноважена з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн підтвердила смерть другої дитини – 4 річної дівчинки – внаслідок стрілянини в Алмати.
Про це повідомляє видання Tengrinews.
Як зазначається, 7 січня в Алмати невідомі обстріляли автомобіль з чотирма дітьми, який їхав вулицею Сейфулліна на перехресті з Сатпаєва. Внаслідок атаки загинула 4-річна дівчинка, а її 15-річна сестра зараз перебуває у реанімації з кульовим пораненням у легені.
Раніше, 5 січня, під час стрілянини в Алмати загинув 11-річний хлопчик.
"Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казаха фатальним", — розповіла Саїн.
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Також 7 січня до лікарні Алмати з тяжкими вогнепальними пораненнями доправили 15-річного підлітка та його батька. За словами омбудсмана, вони також їхали в автомобілі, коли по ньому відкрили вогонь "бойовики".
Що відомо
- У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.
- Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.
- Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.
- 7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- 8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.
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