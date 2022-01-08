Ситуація з підтопленнями на Закарпатті стабілізувалася — ДСНС

За добу, 8 січня, до підрозділів ДСНС повідомлення про підтоплення не надходили. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

За її словами, наразі з сільгоспугідь вода сходить сама. Ситуація з підтопленнями в області стабілізувалася.

"9 січня очікують підвищення рівня води в річці Тиса в межах міста Чоп до 1130 — 1160 см (рівень води на 16:00 08.01- 1110 см). Максимальний історичний рівень — 1347 см", — розповів синоптик Василь Манівчук.

За його словами, 9 січня на Закарпатті очікують мокрий сніг, в горах — налипання мокрого снігу, на перевалах — снігові замети. 9-10 січня, в зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, синоптики прогнозують значну снiголавинну небезпеку.

Що відомо

На Рахівщині знайшли тіло юнака, який зник 5 січня під час паводку.

Підтоплення внаслідок дощів на Закарпатті ліквідовують з 5 січня. У Воловці затопило підвал селищної ради, а у селі Луг на Рахівщині на дорозі стався зсув;

Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки та взуття;

У селі Вільхівка Хустського району та поблизу сіл Великі Ком'яти й Шаланки в Берегівському районі на заплаву вийшла річка Боржава;

Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

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