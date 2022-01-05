Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки і навіть взуття. Це проблема територіальних громад, де над цим питанням достатньо не працює місцева влада, — розповіла Суспільному екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук.

За її словами, стихія, тобто повінь вчергове свідчить про те, що у селах вище за течією р. Уж не налагоджений централізований та селективний збір сміття.

Суспільне Закарпаття

"Вирішити це питання можна кількома шляхами. Місцева влада повинна чітко стежити за тим, щоб усі мешканці мали відповідні угоди на вивіз твердих побутових відходів з сільською радою або ТОВ "АВЕ-Ужгород". Водночас місцева влада повинна запровадити селективний збір сміття та сортування вторсировини й пропагувати це серед населення через заклади освіти та публічні акції", — розповіла екологиня.

За її словами, стимулом для сортування вторсировини має бути високий тариф на захоронення сміття на Ужгородському сміттєзвалищі у Барвінку.

Суспільне Закарпаття

"Поки захоронення сміття буде коштувати дуже дешево і дотуватись з бюджету Ужгородської міськради, доти сортувати сміття буде не вигідно. І наостанок: в Ужгородському районі необхідно побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття, який дозволить вибирати усю вторсировину на переробку та переробляти органічні відходи шляхом компостування або виробництва біогазу", — розповіла Оксана Станкевич-Волосянчук.

Підтоплення на Закарпатті. Що відомо:

5 січня на Закарпатті підтопило 21 дворогосподарство внаслідок дощів. Зокрема, рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки підтоплень в Рахівському, Тячівському, Хустському та Берегівському районах. У Хусті з річки Ріка витягували автомобіль, а на дорозі Долина — Хуст стався селевий зсув, внаслідок чого проїзд був заблокований.

Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

Проблема із сміттям на Закарпатті. Що відомо:

На Закарпатті наразі немає сміттєпереробних заводів. Працюють два полігони твердих побутових відходів (в Ужгородському та Мукачівському районах), вони заповнені на 95 та 80%. Також є в регіоні 62 сміттєзвалища (половина з них не мають місць для відходів). "Аби вирішити цю проблему, необхідно залучити якісь інвестиції для створення сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів", — розповів Суспільному начальник обласного відділу поводження з відходами Віталій Ковач.

86 стихійних сміттєзвалищ виявили працівники Держекоінспеції та районних управлінь водного господарства протягом року на території басейну річки Тиса та її приток на Закарпатті.

За словами екологині Оксани Станкевич-Волосянчук, в області потрібно створити програми з рекультивації сміттєзвалищ: "Це не втрачені території, це території, на яких можна потім облаштовувати парки".

Представник ГО "Платформа розвиткових проєктів "Пріоритет" Михайло Данканич вважає, що аби вирішити проблему, потрібно у закарпатських школах впроваджувати уроки поводження зі сміттям.

Забирають сміття від жителів 42 сіл: як у громаді на Закарпатті займаються сортуванням.

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