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Пляшки, лампочки й взуття: через підняття рівня води в Ужі течія несе сміття у Словаччину
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Пляшки, лампочки й взуття: через підняття рівня води в Ужі течія несе сміття у Словаччину

Тетяна Черевко Олександр Курта
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Пляшки, лампочки й взуття: через підняття рівня води в Ужі течія несе сміття у Словаччину Суспільне Закарпаття

Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки і навіть взуття. Це проблема територіальних громад, де над цим питанням достатньо не працює місцева влада, — розповіла Суспільному екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук.

За її словами, стихія, тобто повінь вчергове свідчить про те, що у селах вище за течією р. Уж не налагоджений централізований та селективний збір сміття.

Пляшки, лампочки й взуття: через підняття рівня води в Ужі течія несе сміття у СловаччинуСуспільне Закарпаття

"Вирішити це питання можна кількома шляхами. Місцева влада повинна чітко стежити за тим, щоб усі мешканці мали відповідні угоди на вивіз твердих побутових відходів з сільською радою або ТОВ "АВЕ-Ужгород". Водночас місцева влада повинна запровадити селективний збір сміття та сортування вторсировини й пропагувати це серед населення через заклади освіти та публічні акції", — розповіла екологиня.

За її словами, стимулом для сортування вторсировини має бути високий тариф на захоронення сміття на Ужгородському сміттєзвалищі у Барвінку.

Пляшки, лампочки й взуття: через підняття рівня води в Ужі течія несе сміття у СловаччинуСуспільне Закарпаття

"Поки захоронення сміття буде коштувати дуже дешево і дотуватись з бюджету Ужгородської міськради, доти сортувати сміття буде не вигідно. І наостанок: в Ужгородському районі необхідно побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття, який дозволить вибирати усю вторсировину на переробку та переробляти органічні відходи шляхом компостування або виробництва біогазу", — розповіла Оксана Станкевич-Волосянчук.

Підтоплення на Закарпатті. Що відомо:

  • 5 січня на Закарпатті підтопило 21 дворогосподарство внаслідок дощів. Зокрема, рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки підтоплень в Рахівському, Тячівському, Хустському та Берегівському районах. У Хусті з річки Ріка витягували автомобіль, а на дорозі Долина — Хуст стався селевий зсув, внаслідок чого проїзд був заблокований.
  • Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

Проблема із сміттям на Закарпатті. Що відомо:

  • На Закарпатті наразі немає сміттєпереробних заводів. Працюють два полігони твердих побутових відходів (в Ужгородському та Мукачівському районах), вони заповнені на 95 та 80%. Також є в регіоні 62 сміттєзвалища (половина з них не мають місць для відходів). "Аби вирішити цю проблему, необхідно залучити якісь інвестиції для створення сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів", — розповів Суспільному начальник обласного відділу поводження з відходами Віталій Ковач.
  • 86 стихійних сміттєзвалищ виявили працівники Держекоінспеції та районних управлінь водного господарства протягом року на території басейну річки Тиса та її приток на Закарпатті.
  • За словами екологині Оксани Станкевич-Волосянчук, в області потрібно створити програми з рекультивації сміттєзвалищ: "Це не втрачені території, це території, на яких можна потім облаштовувати парки".
  • Представник ГО "Платформа розвиткових проєктів "Пріоритет" Михайло Данканич вважає, що аби вирішити проблему, потрібно у закарпатських школах впроваджувати уроки поводження зі сміттям.
  • Забирають сміття від жителів 42 сіл: як у громаді на Закарпатті займаються сортуванням.

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