13-річного закарпатця, який зник під час паводку, знайшли мертвим

На Рахівщині знайшли тіло юнака, який зник 5 січня під час паводку. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп.

За його словами, тіло хлопця виявили 7 січня близько 15-ї години в р. Шопурка біля смт В. Бичків.

"Тіло знайшли місцеві жителі: воно, за попередньою інформацією, зачепилося за якусь деревину. Загиблого ідентифікували — ним виявився юнак, який зник під час паводку в с. Кобилецька Поляна, що на Рахівщині", — сказав Федір Філіп.

"Тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили неподалік берега річки, за 10 км від місця зникнення. Наразі працівники поліції в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини смерті підлітка", — повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

Що відомо:

Через паводок, який стався на Закарпатті 5 січня, у річці Крайня, поблизу села Кобилецька Поляна Рахівського району, зник хлопець, 2007 року народження.

Двох хлопців разом з кіньми змило у воду річки Крайня, у селі Кобилецька Поляна Рахівського району. Один з них, 1996 року народження, зміг вибратися на берег.

Підтоплення внаслідок дощів на Закарпатті ліквідовують з 5 січня. У Воловці затопило підвал селищної ради, а у селі Луг на Рахівщині на дорозі стався зсув;

Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки та взуття;

У селі Вільхівка Хустського району та поблизу сіл Великі Ком'яти й Шаланки в Берегівському районі на заплаву вийшла річка Боржава;

Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

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