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21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на Закарпатті
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21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на Закарпатті

Доповнено
Зоряна Попович Олександр Курта
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21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на Закарпатті Фото: Нацполіція на Закарпатті

Підтоплення внаслідок дощів ліквідовують 5 січня на Закарпатті. Про це повідомляють на сайті Управління ДСНС на Закарпатті.

"Загалом у Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплено 7 підвальних приміщень, 6 житлових будинків та 21 дворогосподарство", — повідомляють на сайті.

21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на ЗакарпаттіУправління ДСНС на Закарпатті

Як розповіла Суспільному речниця Служби автомобільних доріг у Закарпатській області Ані Нікогосян, незначний верховий зсув стався вночі на Рахівщині, на 142 км, у селі Луг – на автодорозі Мукачево — Івано-Франківськ — Львів.

"Протягом години дорожні служби його розчистили, — сказала вона. — Також невеликий селевий зсув вночі стався на 100 км автодороги Долина-Хуст. Він пошкодив водовідведення та спричинив перелив через дорогу. В результаті був перекритий рух. О 4-й ранку водовідвід відновили".

21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на ЗакарпаттіСлужба автомобільних доріг на Закарпатті

За словами директора Центру гідрометеорології на Закарпатті Василя Манівчука, 4-6 січня на річках області, на фоні підвищеної водності, очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м, вихід води на заплаву річки Латориця у Мукачеві та Чопі, а також річки Стара у селі Зняцево.

21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на ЗакарпаттіУправління ДСНС на Закарпатті

"В нижніх течії річки Боржава на 1,5-2,0 м, вихід води на заплаву підтоплення автодороги Шаланки — В.Ком'яти, сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам’янське, В.Ком'яти, М.Ком'яти, Боржавське, Хмільник, Лукове, Білки (помаранчевий рівень небезпеки)", — сказав директор Центру гідрометеорології на Закарпатті Василь Манівчук.

21 дворогосподарство підтопило внаслідок дощів на ЗакарпаттіУправління ДСНС на Закарпатті

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