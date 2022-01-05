У селі Вільхівка Хустського району та поблизу сіл Великі Ком'яти й Шаланки в Берегівському районі на заплаву вийшла річка Боржава. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. Також підтопило дорогу місцевого значення "Великі Ком'яти-Шаланки" у Берегівському районі.

Мирослав Онисько проживає у Великих Ком’ятах з дитинства. До можливих паводків, каже, у селі вже звикли.

Суспільне Закарпаття

Чоловік розповів: його будинок розташований за 100 метрів від річки. Такого рівня води, як зараз, він не пам’ятає за майже останні 25 років.

"Це було у 1997 році. До такого рівня не підіймалася. Якщо прорве там дамбу поперечну, вулицю всю знесе. Нам ніхто нічого не допоможе. Ми самі своїми руками що зробимо, те зробимо. Туди на Шаланки вже не поїдеш, там усе підтоплено", — розповів Мирослав Онисько.

Суспільне Закарпаття

Рівень води у річці Боржава до 15 години 5 січня підвищився до 3 метрів 40 сантиметрів, — розповів виконувач обов'язків старости села Михайло Костак.

"Вода стоїть уже протягом 4-5 годин на одній відмітці. Це є досить велика вода, але по тих показниках, які були у 2017 і 2019 роках (було до 3,60 см – 3, 73 см), то тоді були більші підтоплення. Наразі ситуація стабілізувалася і чекаємо покращення. На Боржавське є маленьке підтоплення і на Шаланки є маленьке підтоплення, але це все під контролем", — сказав Михайло Костак.

За його словами, у Великих Ком’ятах працює комісія для оцінки підвищення рівня води у Боржаві. Залучені працівники водного господарства і рятувальники.

Суспільне Закарпаття

"Спостерігаються переливи через дорожнє полотно. Це ділянка "Виноградів-Шаланки" у Берегівському районі. Інформацію щодо наслідків негоди уточнюють. Синоптики оприлюднили чергове штормове попередження про те, що будуть і надалі в області спостерігатися опади. У низинних частинах русел річок спостерігатиметься добігання паводкової хвилі", — розповів Суспільному речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп.

Суспільне Закарпаття

Начальниця відділу гідрологічного прогнозування Наталія Платонова сказала: "У нижніх течіях Боржави закінчується формування максимального рівня. Очікуємо, що на 6 січня ми там уже побачимо зниження рівнів води. На більшості річок 6 січня у зв’язку зі зниженням температури пришвидшиться зниження рівнів води".

У разі, якщо вода не спаде, ділянку до Шаланок можуть перекрити, сказав виконувач обов’язків старости с. Великі Ком’яти. 5 січня там уже чергували правоохоронці.

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