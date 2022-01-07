У Костянтинівці 15 медпрацівників щепилися бустерноюБустерна доза — це доза, якою прививаються здорові люди, у яких немає імунодефіцитних станів. Додаткова доза, третя, рекомендована після другої дози від 29 до 90 днів, а бустерна доза призначається через пів року. - третьою дозою вакцини від коронавірусу. Вакцинуватися можуть також люди віком від 60 років - Pfizer та Moderna. У місті працює 10 пунктів щеплення, де доступна ця послуга. Про це Суспільному розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міськради Тетяна Шишимарева.
"Якщо це особа віком 60+, то з собою, у нас кожен пацієнт приходить з паспортом, ми бачимо, що пацієнт внесений до бази з двома дозами, має вік старше 60 років і ми надаємо бустерну дозу і цим людям", – додала Шишимарева.
За словами Тетяни Шишимаревої, вона також зробила третє щеплення.
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