У Костянтинівці 15 медпрацівників щепилися бустерною - третьою дозою вакцини від коронавірусу. Вакцинуватися можуть також люди віком від 60 років - Pfizer та Moderna. У місті працює 10 пунктів щеплення, де доступна ця послуга. Про це Суспільному розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міськради Тетяна Шишимарева.

"Якщо це особа віком 60+, то з собою, у нас кожен пацієнт приходить з паспортом, ми бачимо, що пацієнт внесений до бази з двома дозами, має вік старше 60 років і ми надаємо бустерну дозу і цим людям", – додала Шишимарева.

За словами Тетяни Шишимаревої, вона також зробила третє щеплення.

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