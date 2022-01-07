Насилля в Казахстані має припинитися – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс уважно спостерігає за подіями у Казахстані та сподівається на припинення насилля.

Про це він заявив за результатами позачергової наради НАТО 7 січня.

"НАТО уважно стежить за ситуацією в Казахстані. Ми шкодуємо за загибель людей", – сказав Столтенберг.

При цьому він зазначив, що не хоче спекулювати щодо того, як ситуація в Казахстані може вплинути на розрахунки Москви.

"Мій головний меседж про Казахстан: насилля має припинитися. Ми бачимо як багато життів вже втрачено. Потрібно поважати права людей", – заявив генсек НАТО.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки. А президент країни Касим-Жомарт Токаєв наказав армії та правоохоронцям відкривати вогонь на ураження по протестувальниках.

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