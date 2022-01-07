Назарбаєв із родиною виїхав із Казахстану — ЗМІ

На тлі масових протестів у Казахстані перший президент країни Нурсултан Назарбаєв разом з родиною залишив країну. Наразі його місце перебування невідоме.
Про це повідомляє портал Orda.kz у своєму Telegram-каналі.
Як зазначається, з початку масових протестів в країні ані офіційна влада, ані державні телеканали та ЗМІ не згадують імені Назарбаєва, а також не повідомляють, де він і що з ним.
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"У нас є інформація, що перший президент та його дочки зі своїми сім'ями залишили Казахстан. У країні залишається лише старший брат Болат Назарбаєв", — пише видання.
Крім того, наголошується, що влада Казахстану в офіційних заявах і виступах не називає столицю Нур-Султаном, названої на честь Назарбаєва.
Напередодні казахський портал 24.kg повідомив, що у міжнародному аеропорту Бішкека помітили літак марки Bombardier, який начебто міг належати сім'ї Назарбаєва, але в аеропорту цю інформацію не підтвердили.
Що відомо
- У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.
- Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.
- Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.
- 7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.
- 7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки. А президент країни Касим-Жомарт Токаєв наказав армії та правоохоронцям відкривати вогонь на ураження по протестувальниках.
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