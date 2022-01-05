У Кропивницькому під час акції "Різдво у коробці" зібрали сто коробок з подарунками для онкохворих дітей. Її протягом місяця проводив міжнародний благодійний фонд "Янгол життя", розповіла Суспільному співініціаторка акції Ольга Присяжнюк. "Малюнки дітей, вироби – це будуть спогади, що я не одна, що зі мною всі", – так говорить про подарунки пацієнтка гематологічного відділенні обласної дитячої лікарні Наталія Каніщєва.

16-річна Наталія у лікарні третій місяць. У дівчини – рак крові. Каже, рада, що про неї не забули і привітали зі святом: "Діти старалися, вони всю душу вклали у це".

Суспільне: Кропивницький

Старша медсестра гематологічного відділення Світлана Власюк говорить, такі акції дуже потрібні: "Тому що ін’єкції дуже болісні, і діти дуже радіють подарункам".

Долучилися до акції діти з 22-ї, 25-ї шкіл та гімназії новітніх технологій Кропивницького. Акцію "Різдво у коробці" влаштували вперше, каже Ольга Присяжнюк.

"Вийшла вона спонтанно. Ми спілкувалися з учнями і пропонували їм різні ініціативи благодійні, які вони могли втілити у своїх закладах. Три школи вибрали "Різдво у коробці". Об’єдналися класи, діти між собою і зібрали подарунки у коробочках, запакували їх гарно для онкохворих діток".

У відділення привітати дітей привезли 20 пакунків. "А інші коробочки ми будемо привозити поступово, коли будуть мінятися дітки, одні поїдуть на відпочинок від лікування, інші приїдуть на блоки хіміотерапії, або на обстеження. Я думаю, до кінця місяця роздамо".

Суспільне: Кропивницький

Наступна акція для пацієнтів гематологічного відділення відбудеться 15 лютого до Міжнародного дня онкохворої дитини.

Що відомо

Міжнародний благодійний фонд "Янгол життя" заснували п'ять років тому для допомоги онкохворим дітям. Він опікується понад ста родинами з Кіровоградської області, в яких дітям діагностували рак. Це закупівля ліків і обладнання для пацієнтів обласної дитячої лікарні. Онкохворим дітям допомогли на суму понад 22 мільйона гривень, розповіла співзасновниця фонду Ольга Присяжнюк.

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