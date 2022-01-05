Підняти святковий настрій та відчути дух Різдва може допомогти книжка, вважає книжкова блогерка з Кропивницького Яна Гребенюк. Суспільному вона розповіла про п'ять книг, які радить прочитати у святкові дні.

"Обмін на Різдво" – Меґґі Нокс

Про що книжка: Близнючки Чарлі та Касс Ґудвіни захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом. Чарлі мешкає в Лос-Анджелесі та знімається в популярному кулінарному шоу "Солодке та Солоне". А Касс керує сімейною пекарнею "Вудберн" у рідному містечку Старлайт Пік. За 12 днів до Різдва, коли у обидвох сестер найгарячіший робочий період в році, одна з них отримує травму та втрачає смак і нюх. Інша сестра вирушає на допомогу і обмінюється місцями зі своєю близнючкою. Ці 12 днів будуть насиченими та перевернуть все їхнє життя з ніг на голову, на них чекають випробування, нові знайомства і навіть почуття.

Фото з інстаграм сторінки Яни Гребенюк Книжка "Обмін на Різдво"

"Обмін на Різдво" сподобається фанатам фільму "Відпочинок за обміном" режисерки Ненсі Майєрс, вважає Яна Гребенюк. "Книжка з цієї серії, яка б легко могла перетворитися на бездоганну святкову романтичну комедію. Це ідеальна зимова історія! Так, не без певної шаблонності та нестикувань. Проте не нудотно-ванільна, а з ідеальним солодким присмаком, як в рецептах сестер Ґудвін".

Це історія про рішення, яке може повністю змінити життя, сказала блогерка.

"Різдвяна свинка" – Джоан Ролінг

Про що книжка: Джек дуже любить свою дитячу іграшку, Галну Слинку, яку він кличе ГС. Вона завжди була біля нього — у добрі й лихі часи. Але одного Святвечора сталася жахлива річ – ГС пропала. Однак у Ніч перед Різдвом стаються різні дива й несподіванки, і все довкола оживає, навіть іграшки… У найновішої Джекової іграшки на ім’я Різдвяна Свинка народжується зухвала ідея – вони разом із Джеком вирушають у страшенно ризиковану подорож до чарівної Країни Загублених, щоб порятувати улюблену ГС від жахливого Згубника.

Фото з інстаграм сторінки Яни Гребенюк Книжка "Різдвяна свинка"

"Один погляд на ім‘я Ролінг на обкладинці дає зрозуміти: зараз почнеться магія!", – каже Яна. Блогерка відзначає: художнє оформлення та ілюстрації Джима Філда влучно доповнюють фантастичну історію, а від українського перекладу Віктора Морозова отримуєш невимовну насолоду. "Дуже часто читачі оцінюють автора, однак забувають про те, як багато залежить від перекладача".

Хоча книжка й дитяча, у ній піднімаються багато дорослих тем. "У вікових рекомендаціях зазначено від шести до восьми років, але я б посперечалася з цим діапазоном. Особливість Ролінг в тому, що у використанні дитячих мотивів вона приховує набагато більше. Тут піднімається і тема розлучення, і знецінення дитячих прагнень, і маніпуляції владою, і важливість збереження надії. Загалом, дитина побачить зовнішню сторону історії, дорослі – внутрішню".

"Маленька книжка про любов" – Ульф Старк

Про що книжка: Зимою ми всі завжди чекаємо на дива. От і Фред чекає і вірить у них понад усе! Його тато на війні, вони із мамою у скрутному становищі, а перед самими канікулами ще й дісталася догана від вчительки! Але наш головний герой не втрачає надії, бо він, здається, закоханий. Його обраниця — Ельса — дівчина незвичайна. У неї руде кучеряве волосся, сильні руки, вона погано справляється з математикою, а ще гугнявить. Що такого викликало у хлопця це тепле почуття, що він відчуває, дивлячись на Ельсу? На Фреда чекають маленькі пригоди та труднощі, іспит з любові, а також трохи дива... Без нього ніяк не можна, бо наближається Різдво!

Фото з інстаграм сторінки Яни Гребенюк Книжка "Маленька книжка про любов"

"Це історія про маленького хлопчика Фреда, який, розмовляє з вентилятором, уявляючи на його місці тата, який поїхав на фронт, допомагає мамі з домашніми турботами, соромиться зізнатися однокласниці Ельсі про свої почуття, але готовий виручити її від провалу у тесті з математики, знаходить в собі мужність відстоювати свої переконання перед директором, мріє про щасливе Різдво з татом та мамою разом", – розповідає блогерка.

Цю книжку можна прочитати за пів години. "Проте за цей короткий проміжок часу ви встигнете відчути гамму емоцій: радість, біль, зніяковіння, обурення. Та любов. Велику любов, яка не боїться війни, зворушує дорослі та малі серця, а також породжує нове життя".

"Таке різне Різдво" – збірка оповідань сучасних українських письменників

Про що книжка: Ми завжди так чекаємо Різдва! Щоразу плекаємо нову надію на диво. І, знаєте, дива таки трапляються: яскраві й буденні, великі і непомітні. Примирення братів, зустріч земляків, можливість, зависнувши в аеропорту між рейсами, прос­то добре виспатися у затишній "штуці" — готельній капсулі чи посмакувати "різдвяним поліном" – французьким святковим десертом, десь у порожньому готелі в Нормандії. Різні дива, різне Різдво. Когось застає вдома, когось — у дорозі, а когось — у лікарні… Тихе Різдво й наповнене дитячим сміхом, самотнє і у колі сім’ї, урочисте і скромне, замріяне і ностальгійне, традиційне і не схоже ні на що. У кожного своя різдвяна історія, своє особливе Різдво.

Фото зі shpalta.media Книжка "Таке різне Різдво"

"Зізнаюся, я не любитель новел та оповідань. Однак збірка "Таке різне Різдво", яка складається з 14 оповідань сучасних українських авторів, по-справжньому зігріває та припадає до душі".

З тих історій, що сподобалися Яна виділяє чотири:

"Do You Know, How to Sing Kolyadky?" Дорж Бату;

"Contra Spem Spero" Костянтин Москалець;

"Гніздо" Христя Венгринюк;

"Етрета" Богдан Коломійчук.

Ця збірка, вважає, хороший вибір для січневого вечора. "А також для ознайомлення з сучасними українськими авторами. Хтозна, можливо, вона спонукає вас продовжити знайомство з ними і надалі".

"Зоряний пил" – Ніл Гейман

Про що книжка: Трістан Торн на все готовий заради Вікторії, навіть пообіцяти дістати зірку. Саме за нею він вирушив одного разу та опинився по іншу Стіни навіть не здогадуючись, що ступив на територію чарівної країни. Але на пошуку зірки подорож Трістана не закінчилася, а тільки почалася. Адже попереду його чекають небезпечні злі відьми, небесні пірати, чарівні ярмарки, незвичайні друзі та боротьба принців Штормхолда за трон, у яку він волею долі був втягнутий. Чи вдасться юнакові доставити зірку коханій та повернутися додому живим?

Фото з 1plus1.ua Книжка "Зоряний пил"

"Стиль Ніла Геймана доволі впізнаваний, однак в цій історій він відкривається зовсім по-іншому! Це прекрасна казка для дорослих, яку наповнює особлива магія, яку так хочеться відчути у зимовий святковий період", – каже блогерка.

У 2007-му році режисер Метью Вон екранізував "Зоряний пил". "І це той випадок, коли фільм жодним чином не гірший за книгу! Тож після прочитання я обов'язково раджу переглянути чудове пригодницьке фентезі з Чарлі Коксом, Клер Дейнс, Мішель Пфайффер та Робертом Де Ніро у головних ролях".

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