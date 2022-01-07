У Франції хворим на COVID-19 медикам дозволили працювати

У Франції медичним працівникам, які хворіють на COVID-19, але мають незначні симптоми або не мають їх взагалі, дозволили виходити на роботу.
Про це повідомляє AP.
Як зазначається, до такого кроку влада вдалася, аби подолали нестачу персоналу та влади у медзакладах та зменшити навантаження на медичну систему країни, спричинене пандемією коронавірусу. Зокрема, інфікованим медикам дозволили працювати у лікарнях, будинках для людей похилого віку, кабінетах лікарів та інших основних службах охорони здоров'я. У Міністерства охорони здоров'я країни назвали цей захід "виключним і тимчасовим" і його скасують, коли система не буде настільки навантажена хворими на коронавірус.
Водночас в інструкціях МОЗ, які розіслали лікарням, вказується, що, за можливості, інфіковані медики не повинні контактувати з нещепленими пацієнтами або тими, які мають підвищений ризик тяжкого перебігу COVID-19. Також лікарі мають обмежити взаємодію з колегами, утриматись від спільних перерв на обід.
Раніше France 24 повідомило, що 4 січня у Франції зафіксували 271 686 нових випадків COVID-19, що стало найвищим показником захворюваності в країні за весь період пандемії, а 5 січня — 332 252 випадки, що стало найвищим добовим приростом заражень в Європі.
Що відомо
- 27 грудня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилення карантинних обмежень на тлі поширення більш заразного штаму "Омікрон" і зростання кількості інфікованих у країні.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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