У Франції хворим на COVID-19 медикам дозволили працювати

У Франції медичним працівникам, які хворіють на COVID-19, але мають незначні симптоми або не мають їх взагалі, дозволили виходити на роботу.

Про це повідомляє AP.

Як зазначається, до такого кроку влада вдалася, аби подолали нестачу персоналу та влади у медзакладах та зменшити навантаження на медичну систему країни, спричинене пандемією коронавірусу. Зокрема, інфікованим медикам дозволили працювати у лікарнях, будинках для людей похилого віку, кабінетах лікарів та інших основних службах охорони здоров'я. У Міністерства охорони здоров'я країни назвали цей захід "виключним і тимчасовим" і його скасують, коли система не буде настільки навантажена хворими на коронавірус.

Водночас в інструкціях МОЗ, які розіслали лікарням, вказується, що, за можливості, інфіковані медики не повинні контактувати з нещепленими пацієнтами або тими, які мають підвищений ризик тяжкого перебігу COVID-19. Також лікарі мають обмежити взаємодію з колегами, утриматись від спільних перерв на обід.

Раніше France 24 повідомило, що 4 січня у Франції зафіксували 271 686 нових випадків COVID-19, що стало найвищим показником захворюваності в країні за весь період пандемії, а 5 січня — 332 252 випадки, що стало найвищим добовим приростом заражень в Європі.

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