У ДБР заперечили арешт активів телеканалів "Прямий" та "5-й"

У Державному бюро розслідувань (ДБР) спростували інформацію про накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5-ий" у межах справи про державну зраду п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Напередодні про арешт телеканалів, які вже не належать політику, заявили в "Європейській солідарності".

Як повідомила пресслужба ДБР, 6 січня Печерський райсуд Києва арештував майно Порошенка, яке йому належить відповідно до даних у держреєстрах. Зокрема, йдеться про об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдінг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", — заявили в Держдбюро розслідувань.

У відомстві також наголосили, що відповідно до судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

Напередодні в партії "Європейська солідарність" заявили, що окрім майна Порошенка, суд заарештував активи "Прямого" та "5 каналу".

"Це чітко показує, що в першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі", — йшлося в заяві політсили.

Раніше лідер "Євросолідарності" продав 100% корпоративних прав на телеканали "5 канал" та "Прямий" медіахолдингу "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та "опозиційні депутати, які були журналістами".

"Вугільна справа" Порошенка

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

20 грудня 2021 року Офіс генерального прокурора оголосив Порошенку підозру за двома статтями Кримінального кодексу — "державна зрада" та "сприяння тероризму". Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За житя" Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Що відомо

Порошенко заявив, що з 10 по 15 січня працюватиме в Європі "над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в країні" і повернеться в Україну 17 січня.

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