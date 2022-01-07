На Закарпатті рятувальники продовжують усувати наслідки підтоплень. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС в області Федір Філіп. За його словами, ситуація з підтопленням стабілізувалася.

7 січня на Закарпатті залишаються знеструмленими 5 населених пунктів. Підтоплені близько 70 підвальних приміщень житлових будинків у Берегівському, Рахівському, Тячівському, Мукачівському та Хустському районах, 15 дворогосподарств та близько 400 га сільгоспугідь.

Фото: ДСНС Закарпаття

Рятувальники ДСНС ввечері 6 січня завершили роботи з відкачування води. Протягом дня відкачали близько 1 тис. 800 куб. м. З початку робіт — 5 тис. 300 м3.

Пошуки зниклого підлітка, який впав у річку Крайню Рахівського району, наразі тривають.

Що відомо:

Підтоплення внаслідок дощів на Закарпатті ліквідовують з 5 січня. У Воловці затопило підвал селищної ради, а у селі Луг на Рахівщині на дорозі стався зсув;

Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки та взуття;

У селі Вільхівка Хустського району та поблизу сіл Великі Ком'яти й Шаланки в Берегівському районі на заплаву вийшла річка Боржава;

Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram