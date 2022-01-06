Через паводок, який стався на Закарпатті 5 січня, у річці Крайня, поблизу села Кобилецька Поляна Рахівського району, зник хлопець, 2007 року народження. Рятувальники розпочали його пошуки, — повідомив на брифінгу у пресцентрі Закарпатської ОДА начальник головного управління ДСНС на Закарпатті Роман Гудак.

За словами начальника ДСНС області, двох хлопців разом з кіньми змило у воду річки Крайня, у селі Кобилецька Поляна Рахівського району. Один з них, 1996 року народження, зміг вибратися на берег.

"Проводяться пошукові роботи. Їх змило у річку разом з кіньми. Його напарник вибрався та пішов до лісників вночі. Повідомив про подію. Враховуючи що річка Крайня маленька і низька, зараз вона має ширину від 60 до 100 метрів. Висота води до 1,5 м. Ми будемо обходити по берегах, а коли вода спаде, то, за необхідності, залучатимемо водолазів", — повідомив він.

На сайті ДСНС у Закарпатській області зазначили, що пошуки хлопця 5 січня тривали до 23:50. 6 січня пошукові роботи відновили. До з'ясування обставин події долучили поліцію.

Що відомо:

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Внаслідок дощів на Закарпатті 5 січня піднявся рівень води у річках області. В Ужі течія віднесла сміття у Словаччину: пластикові і скляні пляшки, лампочки та взуття;

У селі Вільхівка Хустського району та поблизу сіл Великі Ком'яти й Шаланки в Берегівському районі на заплаву вийшла річка Боржава;

Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

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