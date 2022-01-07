У Житомирі з 8 січня можна буде отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19

З 8 січня у Центрі вакцинації та пунктах щеплень можна буде зробити бустерну дозу вакцини від COVID-19. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Житомирської міської ради.

Бустерну дозу вакцини робитимуть тим, у кого від часу щеплення другою вакциною минуло не менше пів року.

"Отримати бустерну дозу можна у Центрі вакцинації або ж в одному із пунктів щеплень. Основна вимога – минуло шість місяців з дати введення другої дози. Для підтримуючої дози перевага надається вакцинам Moderna та Pfizer. Тим, хто має дві дози CoronaVac, рекомендовано вводити бустерну дозу Pfizer", – каже заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.

За словами Марії Місюрової, бустерну дозу можна робити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від COVID-19 має з'явитися наприкінці січня 2022 року. До того часу вакциновані бустерною дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.

Що відомо

4 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+.

У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами.

6 січня стало відомо, що міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати.

Станом на 7 січян майже 45% українців повністю щеплені від COVID-19 — МОЗ.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber