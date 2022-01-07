У Житомирі з 8 січня можна буде отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19

З 8 січня у Центрі вакцинації та пунктах щеплень можна буде зробити бустерну дозу вакцини від COVID-19. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Житомирської міської ради.
Бустерну дозу вакцини робитимуть тим, у кого від часу щеплення другою вакциною минуло не менше пів року.
"Отримати бустерну дозу можна у Центрі вакцинації або ж в одному із пунктів щеплень. Основна вимога – минуло шість місяців з дати введення другої дози. Для підтримуючої дози перевага надається вакцинам Moderna та Pfizer. Тим, хто має дві дози CoronaVac, рекомендовано вводити бустерну дозу Pfizer", – каже заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.
За словами Марії Місюрової, бустерну дозу можна робити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від COVID-19 має з'явитися наприкінці січня 2022 року. До того часу вакциновані бустерною дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.
Що відомо
- 4 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+.
- У МОЗ дозволили комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами.
- 6 січня стало відомо, що міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
- Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати.
- Станом на 7 січян майже 45% українців повністю щеплені від COVID-19 — МОЗ.
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