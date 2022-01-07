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Бойовики двічі порушили режим припинення вогню — штаб ООС
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Бойовики двічі порушили режим припинення вогню — штаб ООС

Ганна Железняк
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Бойовики двічі порушили режим припинення вогню — штаб ООС Український військовий, фото: Суспільне Донбас

За минулу добу бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Цю інформацію Суспільному підтвердили у штабі ООС.

"У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів", — йдеться у повідомленні.

За даними штабу, травмованих та загиблих немає.

Станом на 7 годину ранку, 7 січня, порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

Що відомо

  • 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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