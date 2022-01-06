Після спаду всіх паводкових хвиль на річках Закарпаття в області створять спецкомісії для перевірки наслідків негоди і визначення збитків. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов’язків начальника управління цивільного захисту ОДА Василь Переганець.

У селищі Міжгір’я у воді були понад 30 дворів. Рятувальники відкачали з домогосподарств понад 500 кубічних метрів води. Яка ситуація там, — дізнавалося Суспільне.

Четвертий день незмінне взуття Івана Шегди — це чоботи, навіть у будинку. Через дощі в нього підтопило підвал.

"Йшов дощ. Потихеньку, потім став більшим, більшим, і навчилися уже дивитися по погоді, бо нас не раз топить, це не вперше, бо тут біля нас є один потічок, другий, і вони з’єднуються в один і вода виливається і підтоплює. Вода десь 25 см була, весь підвал був у воді", — розповів Іван Шегда.

Суспільне Закарпаття

У подвір’ї його сусідки Марії Іванини досі стоїть вода. Жінка каже: їх підтоплює двічі-тричі на рік, навіть переробили хлів для худоби.

"У хліві корова, кури, просто ми зробили спеціально так: вищий фундамент. До хліва я мушу чоботи взувати, такі високі, бо я не можу дійти", — сказала Марія Іванини.

Суспільне Закарпаття

У підвалі будинку Івана Янчика теж вода. Вона почала прибувати вночі, коли вони з сім’єю спали. Наслідки побачили вранці.

"Вийшов на вулицю — екскаватор уже працював. Бригада (ДСНС, — ред.) вже прийшла. Почали гравій підсувати. Вода пішла з верху вся, знесла той гравій, асфальт той весь понесла сюди", — каже Іван Янчик.

Суспільне Закарпаття

До рятувальників жителі Міжгір’я почали звертатися з 10 години 5 січня, розповів начальник місцевої пожежної частини Василь Макара. У селищі підтопило 36 дворів.

"Направили резервні караули 16-ї державної пожежної частини та державних пожежно-рятувальних постів села Синевир та Пилипець. По прибуттю резервних караулів вже встановили: 36 дворогосподарств затоплено, з них відкачано воду з 19 — орієнтовно 530 кубічних метрів води. На місце події залучали 4 одиниці техніки, 8 мотопомп та 28 чоловік особового складу", — сказав Василь Макара.

Суспільне Закарпаття

В.о. начальника управління цивільного захисту ОДА Василь Переганець розповів: "Найближчим часом після спаду усіх паводкових вод місцеві органи виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування будуть створювати комісії для обстеження пошкоджених будинків, об’єктів, будуть визначати суму збитків, проводити кваліфікацію рівня надзвичайних ситуацій на місцях і будуть подавати цю інформацію до нас (в ОДА, — Авт.), на рівень області. Вона буде узагальнюватися і буде прийматися рішення щодо кваліфікації рівня надзвичайної ситуації в межах області".

За словами Івана Шегди, він продовжить і сам відкачувати воду в підвалі. Чоловік планує застрахувати будинок від надзвичайних ситуацій.

Що відомо:

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Змило у воду з кіньми: на Закарпатті шукають юнака, який зник через паводок;

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Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

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