У річці Теребля між селами Кричово та Чумальово паводок зруйнував опору газопроводу. Рятувальники та органи місцевого самоврядування намагаються не допустити обірвання газової труби, — повідомив на брифінгу у Закарпатській ОДА начальник головного управління ДСНС на Закарпатті Роман Гудак.

За його словами біля другої опори газопроводу накопичилися дерева, які потенційно можуть зірвати трубу.

"Зараз органи місцевого самоврядування займаються тим, щоб не допустити випадку обірвання газової труби. Оскільки там без газопостачання може залишитися близько 3000 мешканців", — повідомив Роман Гудак.

На сторінці товариства "Закарпатгаз" у Facebook повідомили, що у разі руйнування газопроводу без газу можуть залишитися 700 приватних будинків та 9 об'єктів соціальних об'єктів, серед яких школа та садок.

"Фахівці АТ "Закарпатгаз" організували цілодобове спостереження за станом надводного переходу. Персонал привели до повної готовності для негайної локалізації аварії у разі її настання", — повідомили у повідомленні "Закарпатгазу".

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