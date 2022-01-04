У Туреччині затвердили 5 бустерне щеплення проти коронавірусу

У Туреччині Міністерство охорони здоров’я почало пропонувати п’яту бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для певної групи людей. Про це повідомляє Daily Sabah.

Йдеться про людей, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому. Вони зможуть записатися на щеплення п’ятою дозою, повідомляє видання.

Ці люди зможуть отримати бустерне щеплення вакцинами Sinovac, BioNTech або вітчизняним препаратом Turkovac.

Як повідомляє Daily Sabah, Turkovac, вітчизняна інактивована вакцина проти COVID-19, стала доступною для населення після отримання дозволу на екстрене використання. У четвер, 30 грудня, міські лікарні стали першими місцями для щеплення цим препаратом. Очікується, що програма вакцинації місцевою вакциною пошириться на всі лікарні та інші заклади протягом кількох тижнів.

Турецькі експерти також сподіваються, що вакцина вітчизняного виробництва усуне сумніви щодо вакцинації в країні.

За даними МОЗ Туреччини, понад 83% людей старше 18 років отримали дві дози вакцини проти COVID-19, 91,6% — отримали одну дозу. Загалом, кількість проведених у Туреччині щеплень перевищила 1,3 мільйона доз.

Що відомо

Ізраїль схвалив четверту дозу вакцини проти COVID-19 для окремих груп населення.

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