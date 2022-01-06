На Кіровоградщині за добу зробили 2 908 щеплень від коронавірусу для дорослих та 84 щеплень дітям віком від 12 до 17 років. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

З початку вакцинації дорослим зробили 603 164 щеплень. Одну дозу отримали 315 045 людей, дві дози – 287 583.

Усього в області щепили 2 758 дітей: 1 635 отримали першу дозу, з них 1 123 – другу дозу вакцини Pfizer. "З наявних вакцин, які використовуються в Україні проти COVID-19 для щеплення дітей віком від 12 років рекомендують використовувати Comirnaty від Pfizer-BioNTech, враховуючи дані з її безпеки та ефективності", – сказала санітарна лікарка.

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