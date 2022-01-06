Коронавірус на Кіровоградщині за добу підтвердили у 52 людей, померли двоє

У Кіровоградській області за добу коронавірусну хворобу підтвердили у 52 людей, серед них одна дитина. Одужали – 172, від ускладнень захворювання померли двоє чоловіків. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 11 грудня.

За добу провели 565 ПЛР-тестувань, в лікарнях регіону зробили 88 ІФА-досліджень та 359 дослідження на антиген.

Захворювання виявили у 30 жінок та 22 чоловіків. А саме:

у 1 людини з Голованівського району;

у 41 жителів з Кропивницького району;

у 4 жителів з Новоукраїнського району;

у 6 жителів з Олександрійського району.

Хто одужав:

3 людей з Голованівського району;

72 людей з Кропивницького району;

16 людей з Новоукраїнського району;

81 людей з Олександрійського району.

Хто помер:

69-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

69-річний чоловік з Петрівської громади Олександрійського району.

Усього, за період карантину, коронавірус підтвердили у 33351 жителів Кіровоградської області, серед яких 1433 дітей та 1847 медики. Одужали 29914 людей, серед них 1284 дітей та 1691 медичних працівників. 1547 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медпрацівників, померли від ускладнень захворювання. Летальність – 4,6%.

Що відомо