Як у Кропивницькому працюватимуть центри масової вакцинації на Різдвяні свята

У Кропивницькому змінюється графік роботи Центрів масової вакцинації на Різдвяні свята. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик.
У п'яницю, 7 січня, Центри не працюватимуть.
8-9 січня – за звичайним графіком.
09.00 – 17.00 Кропивницька міська рада
09.00 – 17.00 Донецький медичний університет
09.00 - 18.00 ТЦ "Епіцентр"
09.00 - 18.00 Супермаркет "Велмарт"
Що відомо
- За словами головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук, в області щепили 603164 людей, за останню добу 2908. Одну дозу отримали 315045 людей, дві дози – 287583.
- Усього з початку вакцинації в Україні зробили 28701176 щеплень. З них 14778319 людей отримали одну дозу, 13905862 – дві дози.
- В області працюють 11 центрів масової вакцинації, 13 мобільних груп, 124 пункти щеплення. Вакцинацію проводять вакцинами Comirnaty, CoronaVac, Moderna.
- Жителі Кіровоградщини можуть вакцинуватись бустерною дозою – керівник департаменту охорони здоров'я.
- Що треба знати про бустерну дозу від COVID-19? Пояснює головна санітарна лікарка Кіровоградщини.