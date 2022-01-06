Як у Кропивницькому працюватимуть центри масової вакцинації на Різдвяні свята

У Кропивницькому змінюється графік роботи Центрів масової вакцинації на Різдвяні свята. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик.

У п'яницю, 7 січня, Центри не працюватимуть.

8-9 січня – за звичайним графіком.

09.00 – 17.00 Кропивницька міська рада

09.00 – 17.00 Донецький медичний університет

09.00 - 18.00 ТЦ "Епіцентр"

09.00 - 18.00 Супермаркет "Велмарт"

Що відомо