У Дніпрі з 10 січня по 1 серпня перекриють рух транспорту на перехресті проспекту Свободи і вулиці Кайдацький шлях, через будівництво «Північного обходу». Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Наразі на перехресті просп. Свободи і вул. Кайдацький шлях вже проводиться перший етап перенесення трамвайних колій (54 м) у рамках згаданого будівництва. Для проведення цих робіт цілком припинено рух трамвайного маршруту № 18. Працює лише № 19.

«З 20:00 восьмого січня до 23:59 дев’ятого січня проводитиметься другий етап з перенесення колій. У цей період трамваї № 19 не працюватимуть. А з 10 січня відновлять рух, але за зміненим маршрутом: «пл. Старомостова – ДЕВЗ – ж/м Лівобережний-3» та «ж/м Лівобережний-3 – ДЕВЗ – пл. Старомостова», – розповів начальник ремонтно-будівельного управління КП «Дніпровський електротранспорт» Ігор Погорєлов.

За його словами, введуть комбіновані квитки на проїзд у трамваї № 19 і метро.

Також через перекриття руху з 10 січня зміняться маршрути автобусів: № 9, № 15, № 58, № 77, № 95 та № 965-А

Напрям руху міських автобусних маршрутів загального користування на час проведення ремонтних робіт перехрестя просп. Свободи — Кайдацький шлях :

№9 - вул. Мостова (будинок 237) - вул. Доблесна - вул. Велика Діївська – вул. Юрія Кондратюка – вул. Набережна Заводська – вул. Ударників - просп. Свободи - вул. Академіка Белелюбського - вул. Княгині Ольги - вул. Пастера

№15 - просп. Свободи – вул. Велика Діївська – вул. Метробудівська – вул. Моніторна – вул. Велика Діївська – вул. Костромська – вул. Толбухіна (вул. Вільямса) – вул. Вільямса

58 - Ж/м Лівобережний – 3 (просп. Миру) – вул. Миколи Міхновського – вул. Березинська – Донецьке шосе – Кайдацький міст – вул. Набережна Заводська - вул. Панаса Мирного - пр.Свободи – вул. Гвардійська – вул. Маяковського – вул. Данила Галицького – вул. Ближня(міська лікарня № 4)

№77 - вул. Старий шлях (маг. АТБ) – вул. Миколи Зерова – вул. Генерала Волівача – сел. Ясне (пл.175 км.) – вул. Андрійченка – вул. Велика Діївська – просп. Свободи - вул. Панаса Мирного - вул. Набережна Заводська - вул. Княгині Ольги - просп. Дмитра Яворницького (вул. Князя Ярослава Мудрого) - вул. Пастера

№95 - просп. Петра Калнишевського – вул. Калинова – вул. Марії Лисиченко – вул. Березинська – Донецьке шосе – Кайдацький міст – вул. Набережна Заводська –ж/м Парус (пров. Парусний)

№95А - просп. Петра Калнишевського – вул. Калинова – вул. Марії Лисиченко – вул. Березинська – Донецьке шосе – Кайдацький міст – вул. Набережна Заводська –ж/м Парус (пров. Парусний)

Що відомо

У Дніпрі в 2022 році з’явиться комбінований квиток для трамвая №19 та метро. За словами заступника директора з експлуатації та перевезень комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, ці квитки візуально відрізняються від звичайних: комбінований містить безкоштовний пересадний квиток на трамвай або метро.

Пересадка без додаткових витрат можлива лише на зупинці «площа Свободи»

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