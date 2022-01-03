Торецьк з 25 грудня без води: бригади чекають гарантій безпеки

Ремонтні бригади чекають на гарантії тиші від бойовиків для того, щоб знову обстежити водогін "Горлівка – Торецьк" у сірій зоні та знайти місце пориву. Про це Суспільному розповів керівник Торецької військово-цивільної адміністрації Василь Чинчик.

Він додав, що воду у Торецьку продовжують возити автоцистернами. ЇЇ набирають в пляшки та відра. Потім несуть додому хто в руках, хто на санях.

За словами місцевої жительки Олени, в районі міста, який жителі називають Забалка, води немає 9-ть днів.

"З візками та на саночках, та багато топлять сніг. А що робити? Ми довго так виживатимемо? 8 років. Ми лінія розмежування, ми позбавлені всіх прав. Дайте нам хоча б людські умови – приготувати, помитися, просто жити", — розповіла місцева жителька Олена Кондратюк.

Чинчик розказав, що в центральній частині міста воду подають за графіком.

Коли на місто надійде вода в повному обсязі керівник місцевої ВЦА Василь Чинчик сказати не може. Чекають гарантій тиші від бойовиків для обстеження водоводу та виявлення ще одного місця пориву.

"Інформацію повною мірою ми не можемо надати, тому що ми не маємо впливу на непідконтрольну територію і на жаль, з тієї сторони немає режиму тиші. Буде режим тиші – додаткова бригада з нашої сторони та з тієї сторони висуваються на зустріч і будемо шукати додатково пориви які можливо не побачили", — розповів керівник Торецької військово-цивільної адміністрації Василь Чинчик.

Василь Чинчик додав, воду розвозять автоцистернами комунальники, рятувальники та військовослужбовці. Возитимуть, поки не відремонтують водогін.

Що відомо

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у сірій зоні.

27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк". Водопостачання у місті буде здійснюватись за розкладом.

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

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