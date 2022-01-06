Зимові свята. Де і що зможуть подивитись миколаївці

У Миколаєві святкова локація на Соборній площі працюватиме до 23 січня 2022 року. У закладах культури міста з 6 до 14 січня 2022 року організують локальні заходи з дотриманням карантинних обмежень.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров.

За словами Юрія Любарова, відповідне рішення про тривалість роботи святкового містечка ухвалив оргкомітет. З 24 січня почнеться прибирання площі від святкових атрибутів.

"Згідно з рішенням виконкому святкове містечко працюватиме до суботи та неділі, тобто 22-23 січня. 24 січня будемо розбирати ялинку та прикраси. Ковзанка працюватиме з огляду на погодні умови", — розповів Юрій Любаров.

Що стосується ярмарку, за словами очільника управління культури, то він працюватиме до 23 січня.

За словами Юрія Любарова, у Миколаєві масові свята на Різдво не передбачені.

"З огляду на те, що це сімейне свято, миколаївцям не варто розраховувати на вуличні гуляння, бо у зв'язку з карантином це все заборонено", – розказав Юрій Любаров.

За словами в.о. директора Великокорениського будинку культури Тетяни Тимошенко, артисти будинку культури 7 січня о 13:00 відвідають міський центр реінтеграції "Відновлення" з колядою-віншуванням.

"Фольклорний захід вокального ансамблю "Океаночка" відбудеться у Миколаївському міському палаці культури "Корабельний". Інші заклади культури міста готують вистави для обмеженої кількості людей, щоб не порушувати карантинні заходи або вітають онлайн-вітаннями", – розказав Юрій Любаров.

У театрах Миколаєва можна буде відвідати і дитячі вистави, і вистави для дорослих.

"Зокрема, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр у суботу 8 січня запрошує дітей на виставу "Чипполіно" о 10:00 та 12:00. Для дорослих 8 та 9 січня о 20:00 відбудеться "Новорічний квартирник". Окрім того, 8 січня в концерт-холі "Юність" відбудеться музичний концерт", – розказав Юрій Любаров.

У Миколаївському національному академічному українському театрі драми та музичної комедії 8 січня о 10:00 та об 11:00 відбудеться вистава "Красуня і Чудовисько". Вистава "Хоч вбийте мене, не пам'ятаю" запланована на 16:00. Новорічне шоу на дві дії "Тигри престолів" можна подивитись о 17:00.

Музичне свято "Новий рік ступив на наш поріг" заплановане на 13 січня 2022 року у Бібліотеці-філії № 10 Центральної бібліотеки для дорослих, пров. 4 Прибузький, 35. Початок об 11:00.

Квартирник по-миколаївськи "Затишна зимова вечірка" відбудеться 14 січня 2022 року у Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького, вул. Потьомкінська, 143-А/1. Початок о 18:00.

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